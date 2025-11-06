Ilie Bolojan: TVA-ul sau alte taxe nu vor creşte anul viitor, condiţia de bază, însă, este să construim un buget serios

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că TVA-ul sau alte taxe nu vor creşte anul viitor. Condiţia de bază, însă, este ca Guvernul să construiască un buget serios, care să se bazeze pe realitate.

El a precizat că, indiferent cine este la guvernare, cine ar fi premier, nu poţi fugi de deficitul enorm pe care îl avem.

„TVA-ul sau alte taxe nu vor creşte anul viitor. Condiţia de bază, însă, este să construim un buget serios, care să se bazeze nu pe proiecţii care n-au niciun fundament, ci pe realitate. Pentru asta, indiferent cine este în guvernare, indiferent cine ar fi premier, nu poţi fugi de deficitul enorm pe care îl avem”, a spus Ilie Bolojan, despre majorarea taxelor, anul viitor.

Guvernul trebuie să reducă cheltuielile pentru a corecta deficitul

Şeful Executivului a menţionat că, pentru a corecta acest deficit, trebuie, în continuare, să ne reducem cheltuielile.

„Nu avem altă posibilitate, doar în felul acesta putem să avem un buget echilibrat, să ne asigurăm fondurile pentru investiţii – atât cele care sunt pe fonduri europene, unde trebuie să asigurăm cofinanţări importante, cât şi cele din bugetele naţionale –, atât în plan guvernamental, pentru infrastructura mare, autostrăzi, drumuri naţionale şi aşa mai departe, dar şi pentru autorităţile locale, pentru că avem foarte multe şantiere în toată ţara, parte dintre ele au fost începute pe fonduri europene, unele dintre ele şi-au pierdut finanţarea şi trebuie să asigurăm cofinanţări importante în continuare”, a declarat Ilie Bolojan la Digi24.

Bugetul pe 2026, decisiv pentru stabilitatea economică

Potrivit premierului, aprobarea bugetului nu este doar un act birocratic. El are efecte importante asupra stabilităţii economice a ţării, asupra administraţiei, iar de pregătirea serioasă a acestuia depinde modul în care va arăta anul viitor.

