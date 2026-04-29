Românii rămași fără job în străinătate ar putea primi șomaj de la statul unde au muncit

Vicepreşedintele CE Roxana Mînzatu anunţă că, după 10 ani de negocieri pentru modificarea Regulamentului European 883/2004, au reuşit să schimbe regulile astfel încât cei care muncesc în străinătate să aibă mai multă siguranţă socială.

Potrivit Roxanei Mînzatu, principiul este simplu: dacă munceşti şi plăteşti contribuţii într-un stat european, de acolo trebuie să îţi primeşti şi drepturile, chiar dacă alegi să te întorci în România, valabil, desigur, pentru cetăţenii oricărui stat membru UE.

„Victorie pentru milioanele de români care muncesc în străinătate. În Uniunea Europeană, mobilitatea pe piaţa muncii este un drept. Iar românii sunt printre cei mai mobili lucrători europeni. După 10 ani de negocieri pentru modificarea Regulamentului European 883/2004 – legislaţia europeană care stabileşte norme comune pentru coordonarea sistemelor de securitate social – am reuşit să schimbăm regulile astfel încât cei care muncesc în străinătate să aibă mai multă siguranţă socială”, anunţă vicepreşedintele Comisiei Europene.

Mânzatu prezintă ce se schimbă. „Şomaj: indemnizaţia va fi plătită de statul în care ai muncit şi ai plătit contribuţii, nu de statul în care locuieşti. De asemenea, vei putea primi indemnizaţia de şomaj până la 6 luni în timp ce cauţi un loc de muncă într-un alt stat UE. Prestaţii familiale: reguli mai clare pentru părinţii care muncesc sau locuiesc în alt stat UE. Îngrijire pe termen lung: reguli mai clare pentru beneficiile acordate persoanelor care au nevoie de sprijin din cauza vârstei, bolii sau dizabilităţii. Lucrători detaşaţi: angajatorii vor trebui, ca regulă generală, să anunţe autorităţile înainte de trimiterea lucrătorilor în alt stat UE. Anti-fraudă: reguli mai ferme pentru verificări, schimb de informaţii şi retragerea documentelor incorecte. Digitalizare: schimb electronic de informaţii între administraţiile naţionale, pentru mai puţină birocraţie şi mai multă claritate”, arată oficialul european.

Românii rămași fără job în străinătate ar putea primi șomaj de la statul unde au muncit

Ea mai precizează că sectoarele în care lucrătorii se vor resimţi cel mai mult aceste imbunatătăţiri sunt Construcţiile, Transportul rutier, Munca sezonieră: mai ales agricultură, turism, servicii şi alte activităţi temporare, Lucrătorii detaşaţi în alte ţări.

„Mai sunt paşi legislativi de parcurs, iar apoi statele membre vor trebui să aplice noile reguli. Cel mai probabil, prevederile cele mai importante cum ar fi noutăţile pe şomaj vor intra în vigoare începând cu anul 2028. Vreau să le mulţumesc tuturor actorilor implicaţi – colegii din Comisia Europeană, Parlamentului European, precum şi Preşedinţiei Cipriote a Consiliului Uniunii Europene, pentru deschiderea lor în tot acest proces”, subliniază Mînzatu.