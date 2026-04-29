”PSD pregătește un nou tun legislativ: exproprieri pentru companii private”, acuză PNL. ”PSD mizase pe adoptarea tacită”

Potrivit unui comunicat de presă al senatorilor PNL, este vorba despre proiectul de lege L143/2026, care, la cererea liberalilor, a fost inclus marți pe ordinea de zi a comisiilor de raport din Senat, iar comisiile sesizate au votat raport de respingere.
Urmează dezbaterea în Comisia de Energie și votul în plen.
”PSD mizase pe adoptarea tacită — un mecanism prin care o lege trece de prima cameră a Parlamentului fără niciun vot, dacă nu e pusă pe ordinea de zi în termen. Fără intervenția senatorilor PNL, L143/2026 ar fi trecut de Senat fără ca un singur senator să fi ridicat mâna pentru ea.
L143/2026 este o lege cu dedicație — un proiect care permite pentru prima dată în istoria României ca statul să exproprieze cetățeni în favoarea unor companii miniere private. Constituția României prevede că nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică. L143/2026 introduce exproprierea în favoarea unor companii private — ceea ce contravine direct acestui principiu. Șaizeci de organizații neguvernamentale au sesizat deja Comisia Europeană și au cerut deschiderea unei proceduri EU Pilot.
Acesta este modul în care PSD legiferează: inițiative parlamentare discrete, cu beneficiari privați, trecute pe sub radarul Parlamentului înainte ca cineva să întrebe cui folosesc. Același mecanism l-am văzut la sfârșitul anului trecut, când un amendament PSD redactat cu dedicație risca să șteargă economiile a cinci milioane de români din Marea Cuponiadă — peste 100 de milioane de euro care s-ar fi reîntors la fondurile de investiții. PSD nu a reacționat trei luni. A corectat legea la Senat abia după ce presa a scris și PNL a intervenit”, afirmă liberalii.
”Adevăratul motiv al moțiunii de cenzură este corupția pe care guvernarea actuală o împiedică”
”Reformele guvernului Bolojan deranjează pentru că taie accesul la banii publici — din companiile de stat, din mecanismele prin care interesele private au fost servite ani de zile prin lege. Adevăratul motiv al moțiunii de cenzură anunțate ieri împreună cu AUR nu este guvernarea — este corupția pe care guvernarea actuală o împiedică. PNL salută demersul societății civile de a sesiza Comisia Europeană asupra L143/2026 și cere ca legea să fie respinsă în plen. Vom cere de asemenea sesizarea Curții Constituționale”, mai precizează parlamentarii PNL.
Scopul declarat al proiectului de lege
În expunerea de motive la iniţiativa legislativă se arată care sunt schimbările preconizate prin acest proiect de lege:
- Prezentul act normativ urmărește să instituie diverse măsuri indispensabile pentru implementarea completă și eficientă a Regulamentului și asigurarea unei aprovizionări sigure și durabile cu materii prime critice.
- Stabilirea unor proceduri simplificate și a termenelor-limită pentru obținerea autorizațiilor aferente proiectelor strategice. Un element central al actului normativ îl constituie instituirea unor proceduri clare, simplificate și previzibile pentru aprobarea și implementarea proiectelor miniere strategice. În prezent, procesul de autorizare în domeniul resurselor minerale se caracterizează prin complexitate, fragmentare și durată extinsă, aspecte care descurajează investițiile și întârzie implementarea proiectelor.
- În acest context, este necesară instituirea unor termene-limită ferme, rezonabile și corelate cu cele stabilite de Regulament, aspect care asigură predictibilitatea procesului de autorizare, cu respectarea legislației aplicabile, inclusiv legislația de mediu. Sunt incluse modificări ce țin de simplificarea și accelerarea procedurilor în domeniul protecției mediului, urbanismului și construcțiilor și în domeniul minier, pentru a se putea debloca potențialul acestor sectoare.
- Detalierea atribuțiilor ghișeului unic. Având în vedere obligația prevăzută de Regulament în sarcina statelor membre de a desemna una (sau mai multe) autorități drept ghișeu unic, care va fi responsabil de facilitarea și coordonarea procesului de acordare a autorizațiilor pentru proiectele privind materiile prime critice și de furnizarea de informații și documente necesare, la nivel național a fost adoptată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/2025 privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2024/1.252 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 aprilie 2024 de instituire a unui cadru pentru asigurarea aprovizionării sigure și durabile cu materii prime critice și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1.724 și (UE) 2019/1.020 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 140/2022 privind licența industrială unică, prin care au fost desemnate autoritățile care vor îndeplini rolul de ghișeu unic.
- Simplificarea procedurilor de dobândire a folosinței și accesului la terenurile pe care se efectuează activități miniere. Asigurarea accesului la imobilele din perimetrele de exploatare aferente proiectelor miniere strategice este o condiție indispensabilă pentru punerea efectivă în aplicare a Regulamentului și pentru evitarea situațiilor în care proiecte recunoscute ca strategice devin inaplicabile în practică. În prezent, multiplicarea regimurilor juridice aplicabile terenurilor și fragmentarea drepturilor de proprietate generează întârzieri semnificative și incertitudine juridică pentru promotorii de proiecte.
- În acest sens, se impune reglementarea unor mecanisme clare și rapide pentru dobândirea drepturilor de folosință și acces în perimetrele de explorare și exploatare a proiectelor miniere strategice, cu respectarea strictă a dreptului de proprietate și a interesului public. Asigurarea accesului la perimetrele afectate proiectelor miniere strategice se poate realiza prin mecanisme juridice deja disponibile în cadrul legislativ actual - anume, prin concesionare sau prin expropriere, cu despăgubire adecvată.
- Utilitatea publică a procedurilor de expropriere rezidă în rolul esențial al acestora în atingerea obiectivelor de interes general privind autonomia strategică, reziliența economică și funcționarea lanțurilor industriale esențiale, deziderate urmărite și la nivel unional prin adoptarea Regulamentului.