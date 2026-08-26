Primele date arată că băiatul a suferit răni grave, are dureri, vărsături și o plagă sângerândă. El a fost transportat la un spital din Vaslui, scrie news.ro.

Accidentul a avut loc miercuri după-amiază, în localitatea Dragomirești, județul Vaslui, unde un băiat în vârstă de 8 ani se juca fotbal cu alți copii pe terenul din localitate. La un moment dat, copilul s-a agățat de o poartă, iar aceasta s-a răsturnat și l-a lovit la cap.

Potrivit Serviciului de Ambulanță Județean Vaslui, la locul accidentului a intervenit o ambulanță cu medic din stația centrală Vaslui.

„Copilul a fost găsit conștient și coerent după un episod tranzitoriu de pierdere a stării de cunoștință. Prezenta durere locală importantă, vărsături și o plagă sângerândă în regiunea frontală dreaptă. După acordarea primului ajutor la fața locului, copilul a fost transportat la Spitalul Județean Vaslui”, au transmis reprezentanții Serviciului de Ambulanță Vaslui.