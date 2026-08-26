Măsura propusă de Banca Națională le-ar permite celor interesați să se împrumute de la bancă și să primească în continuare dobânda pentru titlurile pe care le dețin.

Titlurile de stat, garanție pentru credite

Titlurile de stat ar putea fi folosite drept garanție pentru obținerea unui credit, potrivit unui proiect al Băncii Naționale lansat în consultare publică.

Asta le-ar permite celor care au astfel de titluri, emise și garantate de stat, să obțină suma solicitată de la bancă, fără să vândă titlurile ca să facă rost de bani și fără să renunțe la dobânda aferentă.

Corespondent Știrile PRO TV: „Așadar, titlurile de stat ar putea fi folosite ca garanție pentru un credit, ca în cazul unei ipoteci puse pe un imobil. Concret, dacă o persoană deține titluri de stat cu o valoare de piață de 100.000 de lei, banca ar putea acorda, în anumite condiții, un împrumut de cel mult 80.000 de lei. Atenție însă, 80% este plafonul maxim stabilit de BNR. Banca poate decide să acorde un procent mai mic, în funcție de propriile reguli și de situația financiară a celui care cere împrumutul. Și veniturile obținute din dobânda titlurilor de stat ar putea fi luate în calcul.”

Ce titluri de stat ar putea fi acceptate

Dacă vor intra în vigoare, noile reguli se vor aplica titlurilor emise de administrațiile și băncile centrale din Uniunea Europeană. Condiția este să fie cotate la o bursă reglementată. În cazul nostru, titlurile de stat Fidelis se încadrează în această categorie.

Adrian Codirlașu, președinte CFA România: „Deci pot lua, de exemplu, credit de consum cu o rată mai mică de dobândă, garantat cu aceste titluri de stat. Deci pentru persoanele fizice și fiind un credit garantat, automat dobânda lui este mai mică decât la un credit negarantat, cum sunt acum creditele de consum.”

Din august 2020 și până în prezent, românii au investit peste 13 miliarde de euro în titlurile de stat Fidelis. Prin aceste titluri pe care le vinde, Ministerul Finanțelor atrage bani de la populație pentru finanțarea deficitului și a datoriei publice. Oferă în schimb dobânzi mai bune decât în cazul unor bănci și scutește de impozitare câștigurile obținute de pe urma lor.