El a fost întrebat de jurnalişti, miercuri, în conferinţa de presă comună susţinută alături de cancelarul federal, Friedrich Merz, când vrea România să adere la Zona euro.



"În ceea ce priveşte aderarea României la Zona euro, Bulgaria îndeplineşte condiţiile legate de componenta de deficit. Aşa cum ştiţi, România a avut în aceşti ani nişte deficite foarte mari şi până nu atingem o cotă de deficit care să se situeze sub 3%, acest tip de problemă nu este pe agendă. Suntem într-o situaţie în care ne reducem deficitele, ţinta pe anul acesta este de aproximativ 6,2-6,3% şi ne-am angajat să reducem acest deficit în zona de 3% până în 2030", a explicat Ilie Bolojan.



Această temă legată de aderarea României la Zona euro, a subliniat el, ar putea fi una de bază în România la alegerile parlamentare din 2028, când forţele politice ar putea să cadă pe un acord ca în anii anteriori - aderarea la Uniunea Europeană sau la NATO.

Bulgaria a intrat în zona euro

De la 1 ianuarie 2026, Bulgaria a devenit joi cel de-al 21-lea stat membru al zonei euro, în pofida opoziţiilor interne, rămânând doar câteva ţări membre UE care nu au adoptat încă moneda unică. România nu poate face acest pas din cauza finanțelor publice.

Deşi sprijinul public pentru euro este ridicat în unele din restul statelor membre UE care nu au aderat încă, inclusiv Ungaria, partidele eurosceptice din coaliţiile aflate la guvernare şi parlamentele vor ezita probabil la extinderea zonei euro în viitorul apropiat.

Ţările membre UE care nu au adoptat încă moneda unică sunt România, Polonia, Cehia, Ungaria, Suedia şi Danemarca.

România are dificultăţi cu reducerea celui mai ridicat deficit bugetar din UE, ceea ce înseamnă că va avea nevoie de câţiva ani pentru a-şi stabiliza finanţele şi a avea perspective realiste în vederea aderării la zona euro. Conform sondajului Eurobarometru efectuat pentru Comisia Europeană, sprijinul public pentru euro este de 59%.

