PSD Iaşi susţine că a luat act de decizia PNL privind întreruperea colaborării politice la nivelul municipiului cu social-democraţii, conform News.ro.

"PNL nu trebuie să uite că viceprimarul PNL nu ar fi fost învestit viceprimar fără voturile consilierilor social-democraţi. Dacă PNL intenţionează cu adevărat să rupă coaliţia locală, urmând modelul aplicat la nivelul administraţiei centrale, atunci liberalii trebuie să fie dispuşi să renunţe la guvernarea locală. Altfel, demersul lor rămâne unul pur demagogic. În acest context, cu toată deschiderea şi răspunderea politică, PSD Iaşi propune ca ambele formaţiuni să solicite din partea Consiliului Local un nou vot de încredere pentru viceprimari. Viceprimarul PNL să demisioneze, în tandem cu viceprimarul social-democrat, urmând ca fiecare să fie (sau nu) reconfirmat prin vot", afirmă social-democraţii ieşeni.

PSD Iaşi susţine că poate oricând să intre în opoziţie, dacă "acest scenariu va fi cel benefic pentru Iaşi".

"În consecinţă, dacă PNL susţine că nu mai are nevoie de voturile PSD, atunci nu are decât să demonstreze că poate obţine o nouă majoritate împreună cu USR. Responsabilitatea de a forma o nouă majoritate revine celor care contestă actuala formulă de guvernare locală", adaugă social-democraţii.

"Consiliul Local nu este o anexă a PNL Iaşi. În toată agitaţia politică stârnită de PNL Iaşi, cred că este important să nu uităm cum s-a ajuns la actuala formulă de conducere a Primăriei Iaşi. PSD Iaşi a intrat în guvernarea locală abia după ce încercările repetate ale PNL de a construi o majoritate împreună cu USR au eşuat. Mai mult decât atât, în ultimii doi ani, am invitat public, în repetate rânduri, PNL şi USR să formeze o majoritate şi să îşi asume împreună conducerea administraţiei locale. Au refuzat", a afirmat Bogdan Crucianu, liderul grupului de consilieri PSD.

La rândul său, liderul PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru, susţine că, dacă PNL vorbeşte despre o ruptură definitivă de PSD, atunci această decizie să se aplice în toate localităţile judeţului, inclusiv acolo unde "primarii liberali beneficiază de sprijinul consilierilor locali PSD".

"Nu poţi să respingi colaborarea cu PSD în municipiul Iaşi şi să o consideri necesară în alte localităţi, în funcţie de interesele politice de moment. Iaşul are nevoie de investiţii, proiecte şi rezultate, nu de conflicte între partide şi lupte pentru funcţii. PSD face o politică pozitivă, constructivă, nu una de conjunctură, dictată de interese politice mărunte. Vom rămâne alături de ieşeni până în 2028, indiferent dacă suntem într-o majoritate sau în opoziţie", a adăugat liderul PSD Iaşi, Bogdan Cojocaru.

Biroul Politic Judeţean al PNL Iaşi a decis, sâmbătă, încetarea "definitivă" a colaborării politice cu PSD la nivelul municipiului Iaşi şi iniţierea imediată a procedurilor pentru revocarea viceprimarului PSD.

Potrivit liberalilor, decizia va fi pusă în aplicare prin depunerea unui proiect de hotărâre în Consiliul Local al municipiului Iaşi.

"PNL Iaşi încheie astăzi definitiv orice colaborare politică cu PSD în municipiul Iaşi. Este o decizie unanimă, fermă şi fără echivoc. Nu putem construi la nivel naţional o alternativă la PSD, iar la Iaşi să continuăm o formulă politică ce contrazice această direcţie. Nu putem fi adversarii PSD la Bucureşti şi partenerii săi politici la Iaşi", a declarat liderul filialei judeţene PNL Iaşi, Alexandru Muraru.