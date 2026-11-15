Declaraţia a fost făcută în timpul unei întrevederi cu omologul său vietnamez, To Lam, în marja celui de-al XX-lea Sommet al Francofoniei, care are loc în capitala cambodgiană Phnom Penh, transmite VNA, citată de Agerpres.

Şeful statului român a promis că va promova activ cooperarea între România şi Vietnam în domenii unde ambele ţări dispun de atuuri şi de un potenţial considerabil.

Preşedinţii Nicuşor Dan şi To Lam au convenit să consolideze coordonarea şi sprijinul mutual între cele două ţări în forurile internaţionale şi cu privire la dosarele externe de interes comun.

De partea sa, preşedintele vietnamez a spus că ţara sa a acordat constant importanţă prieteniei cu România, una din primele ţări europene ce a stabilit relaţii diplomatice cu Vietnamul.

El a evocat tendinţa pozitivă din relaţiile comerciale bilaterale, al căror volum a fost de 557 de milioane de dolari în 2025, şi a propus diversificarea cooperării în domenii precum agricultura durabilă, industria electronică, digitalizarea, turismul, securitatea cibernetică, cultura şi educaţia.