Bolojan a fost întrebat cât de mulţumit este de activitatea vicepremierului Oana Gheorghiu.

„Face tot ceea ce este posibil în condiţiile date. Gândiţi-vă că are aceste contracte blindate. Avem nişte obiective şi încercăm să punem presiune pe tot acest sistem. Este unul din elementele de bază. De exemplu, gândiţi-vă că companiile din energie care ţin România cu energie sunt de stat. Dacă Hidroelectrica, dacă Nuclearelectrica au un management performant, sau Transelectrica, gândiţi-vă că, în aceste condiţii, lucrurile se îmbunătăţesc vizibil. Dacă e un management care lasă de dorit, continuăm în formula în care suntem acum”, a spus premierul duminică la Digi 24 TV.

Problemele de performanţă din transportul feroviar

El a adăugat că în cazul CFR există „o oarecare înţelegere”, pentru că nu sunt condiţii bune de funcţionare.

„Gândiţi-vă că, de exemplu, la CFR, cât timp ai linii care sunt în reparaţie de ani de zile, cât timp viteza de circulaţie este foarte redusă, e foarte greu să faci performanţă, acolo mai ai oarecare înţelegere. Dar în alte zone, unde toate lucrurile funcţionează şi n-ai nişte probleme deosebite, n-ai de ce să ai înţelegere. Dar şi la CFR, şi la Metrorex, şi peste tot sunt foarte multe lucruri care pot fi îmbunătăţite. Nu cred că trebuie să avem o armată de paznici la Metrorex care poate nu-şi justifică activitatea, de exemplu”, a susţinut Bolojan.