Ilie Bolojan îi deschide ușa lui Ludovic Orban în PNL: „Nu văd de ce un liberal cu state vechi nu s-ar putea reîntoarce”

Stiri Politice
19-11-2025 | 14:50
Premierul Ilie Bolojan a vorbit, miercuri, într-un interviu pentru ȘtirileProTV.ro, despre posibilitatea ca fostul președinte al partidului, Ludovic Orban, să revină în PNL.

autor
Alexandru Toader

Întrebat de jurnalista PRO TV Diana Enache dacă ar susține o astfel de mutare, Bolojan a declarat că relația dintre ei a fost mereu una „civilizată și bună”, însă subiectul nu se află momentan pe agenda de priorități a formațiunii.

„Ludovic Orban a fost președintele PNL, a avut o istorie în acest partid. Eu am o relație civilizată și bun, am avut-o întotdeauna cu toți președinții PNL, inclusiv cu domnul Ludovic Orban, dar asta e o problemă care va ține de viitor și de discuții care nu sunt, să spunem, astăzi, pe pe o agendă de priorități”.

În cadrul aceluiași interviu, Ilie Bolojan a explicat care va fi noua misiune a ministerelor în 2026 pentru a reduce cheltuielile, astfel încât deficitul din bugetul de stat să înceapă să ajungă ”la un nivel sustenabil”. VIDEO AICI

Totuși, liderul liberal nu exclude o eventuală revenire a fostului premier în partid, subliniind că decizia nu îi aparține.

„În principiu, nu văd de ce un liberal cu state vechi nu s-ar putea reîntoarce în PNL. Aici nu e vorba de câștigurile mele personale, aici e vorba de decizii pe care le ia partidul”, a adăugat premierul României în cadrul interviului pentru ȘtirilePROTV.ro.

Urmăriți interviul integral cu premierul Ilie Bolojan aici:

Ludovic Orban, revocat rapid din funcția de consilier prezidențial

Revocat, marți, din funcția de consilier prezidențial, la o lună de la numire, Ludovic Orban a afirmat că s-a despărțit de președinte după o singură discuție aprinsă, generată de criticile sale privind folosirea abuzivă a imaginii șefului statului în campania pentru Capitală. Decizia a fost luată „în termeni amiabili”.

„Într-un fel, această decizie a preşedintelui, pentru că vreau să fac această precizare, despărţirea noastră vine din iniţiativa preşedintelui, să nu încercăm să coafăm o realitate, după o singură discuţie pe care am avut-o, ca să spun aşa, într-un oarecare nivel de contradicție, referitor la o declaraţie pe care am dat-o la emisiune televizată cu privire la folosirea abuzivă a imaginii preşedintelui României în cadrul campaniei pentru primăria Capitalei”, a spus Ludovic Orban, într-o conferinţă de presă.

Fostul liberal a precizat că nu este de ieri de astăzi în colaborare cu preşedintele Nicuşor Dan.

„Preşedintele Nicuşor Dan mă cunoaşte foarte bine şi, chiar în discuţia pe care am avut-o, i-am spus că această declaraţie pe care am dat-o, am dat-o în sprijinul imaginii preşedintelui şi pentru a asigura o eventuală defensive, în cazul în care este atacat de adversarii politici. Nu regret această declaraţie şi dacă m-ar fi întrebat cineva acelaşi lucru, după discuţia cu preşedintele României, aş fi spus acelaşi lucru”, a adăugat el.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: PNL, ludovic orban, ilie bolojan,

Dată publicare: 19-11-2025 14:19

