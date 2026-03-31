Bolojan a precizat că luni a avut o discuţie pe această temă.

"Există un acord al coaliţiei pentru a lucra la un proiect de lege care să crească vârsta de pensionare în sistemele de ordine publică şi siguranţă naţională, în aşa fel încât şi aici, unde oamenii se pensionează la 47, 50, 52, 53 de ani, să crească vârsta de pensionare, să se reducă situaţiile în care te poţi pensiona accelerat, pentru că nu mai are cine să-i înlocuiască pe cei care ies la pensie. Pentru că este anormal să ai sisteme de pensionare accelerate de tipul acesta, cât timp încă eşti în deplinătatea facultăţilor fizice de a genera acea activitate. Sigur, acolo unde e vorba de situaţii speciale, unde condiţia fizică este una obligatorie, vor funcţiona anumite derogări, dar nu e normal să existe în masă aceste derogări şi săptămâna viitoare vom prezenta un proiect de lege în acest sens", a afirmat premierul la Digi 24.

El a spus că trebuie adoptate aceste măsuri, pentru că este un angajament în pachetul pe administraţie.

"Avem nişte termene care decurg de la adoptarea acestui pachet şi partea de creştere a vârstei de pensionare în aceste sectoare este o necesitate din toate punctele de vedere", a adăugat Bolojan.

Premierul a menţionat că acest proiect va fi pus în transparenţă săptămâna viitoare.