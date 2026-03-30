Premierul a subliniat că România, în momentul de faţă, nu are nevoie de o criză politică care se suprapune peste criza bugetară. Bolojan a mai spus că partidele pot acţiona introducând moţiuni de cenzură, retrăgându-şi miniştrii.

”Ne-am întâlnit în şedinţele de coaliţie, dar o discuţie din asta, legată de acţiunile pe care le face un lider politic sau un partid n-a avut loc, în forma în care m-aţi întrebat dumneavoastră. Să ştiţi că şi astăzi, şi atunci când am avut şedinţele de coaliţie, ele se derulează într-o manieră care eu o spun că e rezonabilă. Însă, în afara şedinţei de coaliţie sau după aceea, lucrurile se schimbă foarte mult, escalădându-se cu atacurile, cu criticile şi aşa mai departe. În termen real, gândiţi-vă că în astfel de situaţii am încercat, pentru că situaţia te obligă să te concentrezi pe problemele grave care vin zi de zi, de la tot ce înseamnă problemele legate de combustibil, de la absorbţia de fonduri europene, de la restructurări, de la controlul deficitelor, de la problemele din energie în general pentru a lucra să scădem preţul şi aşa mai departe şi pur şi simplu nu am mai avut nici energiile personale să mă mai ocup de aceste lucruri. Problema pe care o avem este că, sigur, s-a escaladat cu această tensiune, lucrurile parcă merg tot în direcţia escalădării şi e posibil să avem o criză în perioada următoare”, a spus premierul Ilie Bolojan, la Digi24.

El a precizat că aceasta este situaţia, dar problema reală este că lucrurile grave care i-au dus în această situaţie necesită rezolvări.

”Un om, un ministru, un premier poate să plece. Problema pe care o avem este că lucrurile grave care ne-au dus în această situaţie necesită rezolvări. Ele nu dispar, dacă o persoană sau alta pleacă.

Cum să vă spun, dacă n-ai nici o soluţie, dacă nu se discută de soluţii, de ce am face noi dacă am fi în situaţia asta, care ar fi ideile noastre, din ce buget am rezolvat nişte lucruri sau altele, acestea sunt problemele reale de fond şi sigur că vom vedea în perioada următoare cum vom evolua lucrurile”, a arătat el.

Bolojan: „România, în momentul de faţă, nu are nevoie de o criză politică”

Întrebat ce va face dacă Partidul Social Democrat, după 20 aprilie, îi va cere să plece din fruntea guvernului.

”Am mai fost întrebat de astfel de ipoteze de lucru. Orice partid din coaliţie, dacă consideră că nu este mulţumit de ceea ce se întâmplă, poate să acţioneze, din punct de vedere constituţional sau politic, introducând moţiuni de cenzură, retrăgându-şi miniștrii, luând măsurile pe care sistemul parlamentar sau guvernamental le permite. Poate să facă aceste lucruri. Niciun fel de problemă”, a spus şeful Executivului.

Despre scenariul în care miniștrii Partidului Social Democrat vor demisiona din guvern, el a răspuns: ”Rămâne de văzut dacă se va întâmpla asta. În orice caz, România, în momentul de faţă, nu are nevoie de o criză politică care se suprapune peste criza bugetară, care nu poate fi rezolvată de nimeni, de pe o zi pe alta, şi care se suprapune pe criza care vine din războaiele pe care le avem, din Golf, din Ucraina şi aşa mai departe. Deci numai de asta nu avem nevoie, dar asta nu este o pledoarie care o fac pentru ocuparea unui post, ci pur şi simplu din responsabilitate pentru ţara noastră”.

Ilie Bolojan a mai spus că ”fiecare partid poate să decidă ceea ce consideră de cuvinţă, dar cei care generează o criză trebuie să-şi asume această criză”.

Ilie Bolojan a declarat, luni, că dacă un partid decide să-şi schimbe ministrul sau premierul, atunci trebuie să-l decidă acel partid, iar în condiţiile în care PSD va genera o criză pe tema asta, asta înseamnă că e greu de presupus că PNL va mai fi într-o coaliţie cu PSD. El a mai spus că România nu are nevoie în momentul de faţă de un guvern minoritar.

Avertisment către PSD

Ilie Bolojan a fost întrebat dacă Partidul Naţional Liberal va accepta schimbarea sa din funcţia de premier cu un alt lider al PNL.

”Partidul Naţional Liberal s-a pronunţat pe această speţă şi şi-a spus poziţia, în sensul în care am respectat toate înţelegerile politice care au fost încheiate. Tot ce s-a decis în coaliţie s-a făcut pe baza unei decizii comune, pe baza proiectului care a fost asumat de către toată coaliţia. Din acest punct de vedere, nu există niciun fel de încălcare de protocol. Dacă un partid decide să-şi schimbe ministrul sau premierul, atunci trebuie să-l decidă acel partid. În condiţiile în care PSD va genera o criză pe tema asta, asta înseamnă că e greu de presupus că PNL va mai fi într-o coaliţie cu PSD. Dar aceste lucruri le decide întotdeauna un partid când ajunge într-o astfel de situaţie”, a spus el.

Întrebat dacă se simte pregătit să conducă un guvern minoritar, Ilie Bolojan a răspuns: ”România nu are nevoie în momentul de faţă de un guvern minoritar”.

”România are nevoie de o stabilitate politică, pentru că deciziile pe care trebuie să le luăm în perioada următoare, legate de absorţia de fonduri europene, legate de investiţiile pe care trebuie să le facem, de jaloanele pe care trebuie să le îndeplinim, presupun să ai un guvern stabil, să ai oameni care-şi concentrează toată energia pe rezolvarea acestor probleme, pentru că altfel în vară vom discuta despre cine este responsabil pentru banii pe care i-a pierdut România din PNRR. Şi gândiţi-vă că avem de absorbit aproximativ 10 miliarde de euro până la sfârşitul lunii august, şi dacă nu facem ce trebuie, ar fi mare păcat să pierdem atât sume din granturi”, a subliniat Bolojan.

”Deci asta are nevoie România în momentul de faţă. Putem discuta de persoane, putem discuta de orice alte lucruri, dar trebuie să vedem care sunt problemele şi care sunt soluţiile. Doar aceeaşi schimbare a unei persoane sau a alteia, dintr-o aroganţă politică, dintr-un calcul de poziţionare politică, fără să te gândeşti la efectele pe care le generezi şi ce pui în loc şi ce este de făcut pentru a rezolva problemele, înseamnă, cum să vă spun, că nu ţi-ai calculat corect acţiunile şi mai ales că nu te-ai gândit la ceea ce înseamnă, totuşi, interesul ţării noastre în această perioadă”, a completat el.