Chiar dacă mişcările nu sunt pentru moment semnificative, potrivit economiştilor, această criză reprezintă un semnal de alarmă pentru investitori.

"Chiar vrem instabilitate?" - a întrebat astăzi public şi Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale.

În contextul actualei crize politice, Guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu, reamintește cât de importantă este stabilitatea financiară.

Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii Naționale: ”Lumea s-a plictisit că noi tot repetăm "stabilitate financiară". Păi, cum bine a spus un cunoscător în domeniu: stabilitatea financiară e ca sănătatea. Îți dai seama cât de importantă e numai în momentul în care o pierzi. "Hai lăsați-mă, domnule, cu stabilitatea financiară, nu mă mai omorâți". Chiar vrem instabilitate?”

Deja Bursa de valori București a deschis astăzi pe roșu. După-amiază, indicele principal al Bursei, BET, era în scădere cu 1,7%. Iar la închidere, toți indicii au înregistrat scăderi abrupte.

Lucian Isac, Directorul unei companii de brokeraj: ”Nu este o scădere foarte mare. Pentru ca piața să nu intre într-o zonă de volatilitate mai accentuată. Important este ca această criză care se prefigurează să nu dureze foarte mult. Este foarte important pentru că investitorii fac anumite calcule, ei se uită la piață și în general apreciază piețele unde există stabilitate și predictibilitate”.

Din același motiv, dobânzile la care se împrumută statul cresc. De asemenea, crește și riscul ca ratingul de țară să fie afectat, iar în cel mai grav scenariu România să fie considerată țară nerecomandată investițiilor - şi să intre un așa-numita categorie "junk".

Christian Năsulea, Profesor Economie Mondială, Universitatea București: ”Dacă o să cadă Guvernul, riscul de a intra în junk crește semnificativ. S-ar putea ca acest lucru să fie suficient, astfel încât în sfârșit să facem pasul acela, pe marginea prăpastiei în gol, de care ne temem de foarte multă vreme, și care va însemna de fapt un blocaj în funcționarea statului român, stat care oricum funcționează pe datorie, cu împrumuturi mari, cu dobânzi mari”.

Pe de altă parte, euro se apropie de 5,1 lei.