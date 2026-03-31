Aceste ”reduceri voluntare” ar putea fi corelate cu anumite măsuri fiscale, precum impozitarea profiturilor excepționale.

Șeful Executivului a explicat că această abordare vine în contextul creșterilor de prețuri generate de evoluțiile internaționale, dar și al existenței unor câștiguri suplimentare în industrie, care ar putea fi redistribuite.

Impozitarea profiturilor excepționale

Ilie Bolojan a precizat că una dintre opțiunile analizate este taxarea suplimentară a companiilor care înregistrează profituri peste nivelul obișnuit.

„Luăm în calcul, în afară de contribuțiile pe care le facem de la bugetul de stat, să supraimpozităm o parte din profiturile excepționale care au fost făcute sau care se realizează în această perioadă de companiile care au integral lanțul de producție, de la exploatare de resurse, rafinare, distribuție și comercializare”, a declarat premierul pentru ȘtirileProTV.ro.

El a explicat că astfel de profituri apar inclusiv în situații în care costurile nu cresc semnificativ, dar prețurile internaționale sunt influențate de factori externi.

„Realizează în astfel de situații niște profituri excepționale. Costurile rămân relativ la fel”, a spus Ilie Bolojan despre ”cei care își exploatează resursele din România, cei care își importă materia primă, țițeiul din zone care nu sunt afectate de criză”.

Potrivit acestuia, scopul măsurii este distribuirea echitabilă a impactului economic între cetățeni, stat și companii.

„Aceste costuri să fie distribuite echitabil - parte, inevitabil la cetățeni (...), parte la stat, prin guvern, dar și parte la aceste companii care au un anumit avantaj dintr-o situație de genul acesta”, a adăugat premierul.

Cum ar putea funcționa viitorul mecanism fiscal

Premierul a explicat că impozitarea suplimentară ar urma să fie implementată printr-o reglementare fiscală, iar sumele colectate ar fi folosite pentru a susține reducerea prețurilor.

„Acest mecanism înseamnă că printr-o reglementare de natură fiscală, o parte din aceste profituri vor fi impozitate și vor intra în bugetul de stat. Și din bugetul de stat vor contribui la suportabilitatea acestei reduceri”, a explicat Ilie Bolojan.

Reduceri voluntare ale companiilor

În paralel, Guvernul analizează și posibilitatea unui mecanism prin care companiile petroliere să reducă voluntar prețurile, în anumite condiții.

Reporter: Tot în spațiul public a fost menționat și un mecanism prin care companiile petroliere ar putea contribui voluntar la scăderea prețurilor. Cum se va aplica acest lucru? Adică, în discuțiile pe care le aveți în grupul de lucru, ce scenarii sunt? Ar fi o reducere voluntară sau vor fi măsuri ferme pentru a le constrânge într-un fel sau altul să reducă prețul.

„Și această ipoteză de lucru este pe masa echipei tehnice. O astfel de măsură, dacă ne aducem aminte, s-a aplicat în 2022”, a explicat premierul pentru ȘtirileProTV.ro.

Totuși, Ilie Bolojan a subliniat că o astfel de reducere nu poate fi unilaterală.

„În mod evident, nici o companie nu va face o reducere voluntară, dacă statul, la rândul lui, nu va face și el o reducere care să contribuie la această reducere voluntară”, a afirmat acesta.

Corelarea măsurilor și calculele în curs

Premierul a explicat că eventualele măsuri vor trebui calibrate atent, astfel încât să fie eficiente fără a genera dezechilibre în economie sau în buget.

Reporter: Aș vrea să lămurim, să ne lămuriți dumneavoastră. Dacă ar fi impozitate companiile mari petroliere, atunci cum ar mai reduce voluntar și prețurile?

„Asta trebuie corelat cu nivelul de impozitare, pe de o parte, și cu nivelul de reducere voluntară”, a spus premierul Ilie Bolojan. El a adăugat că experții lucrează în prezent la aceste calcule, pentru a identifica o soluție viabilă.

”Sunt niște calcule care se fac de experți în aceste zile, în așa fel încât atunci când venim cu o măsură, să fie una bine gândită, care, pe de o parte, să aibă efecte în piață”, a explicat șeful Guvernului.

Evitarea efectelor negative în piață

Șeful Guvernului a atras atenția că orice intervenție trebuie să evite riscuri precum dezechilibrele de aprovizionare sau presiuni bugetare excesive.

„O astfel de măsură (...) trebuie să fie în același timp posibil de susținut, să nu ne creeze niște deficite enorme și să ne creăm niște probleme bugetare dacă criza se prelungește”, a spus Ilie Bolojan.

De asemenea, el a subliniat că este esențial ca măsurile să nu afecteze negativ piața.

„Să nu aibă efecte negative în piață. Adică să fie posibil să fie susținute și de către companii, să nu avem penurie sau să avem alte situații pe care nu le dorim”, a mai declarat premierul.

În acest moment, autoritățile nu anticipează probleme de aprovizionare.

„Cel puțin până în momentul de față nu se pune problema ca pentru piața din România să avem o problemă de aprovizionare”, a concluzionat Ilie Bolojan.

Mecanismul final urmează să fie stabilit după finalizarea analizelor tehnice.