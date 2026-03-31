Dacă situația se va înrăutăți, ar putea fi redusă și acciza la benzină. De asemenea, grupul de lucru de la Guvern analizează o formulă prin care să li se ceară companiilor din domeniul energetic să contribuie voluntar la reducere prețurilor.

Se ia în calcul și posibilitatea ca acestea să fie taxate suplimentar, pentru profiturile generate de această criză.

Mecanismul de reducere a accizelor a fost gândit atât pentru benzină, cât și pentru motorină. Doar că premierul a anunțat că, pentru moment, se va aplica la motorină, carburantul cu cel mai mare impact în economie. Totuși, nu exclude o intervenție și pentru benzină.

Ilie Bolojan, premierul României: „Având în vedere faptul că 75% din consumul de combustibil din România este acoperit de motorină. Am considerat că, având în vedere că aici la motorină au fost creșterile mult mai mari, creșterile la motorină au fost de aproximativ 70% pe piața internațională. Asta nu înseamnă că dacă se întâmplă ceva în perioada următoare, legat și de benzină, nu putem lua în calcul o astfel de intervenție, dar trebuie să intervenim acolo unde lucrurile sunt deci cel mai rău degradate și unde, într-adevăr, efectul este maxim”.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei: „Cel mai mare impact asupra pieței din România este la motorină. Aici avem și cele mai mari creșteri, pentru că importăm motorină. La benzină avem prețuri mai mici, pentru că producem intern. Impactul asupra economiei este, însă, la motorină, de aceea direcționăm resursele în această zonă”.

Măsura se referă la următoarele trei luni, însă oficialii iau în calcul prelungirea schemei.

Reducerea accizei ar urma să fie făcută în trepte de câte 5%.

Ilie Bolojan: „În următoarea perioadă, o dată la 10 zile sau la 15 zile, aceste mecanisme de sprijin vor trebui revizuite”.

Se vorbește și despre introducerea unui mecanism de participare voluntară din partea companiilor de pe piața carburanților, prin care acestea ar putea reduce o parte din preț.

În plus, pentru a acoperi o parte din pierderi, premierul vorbește despre introducerea unui sistem de impozitare a companiilor din energie.

Ilie Bolojan: „Supraimpozităm o parte din profiturile excepționale realizate în această perioadă de companiile care au întreg lanțul de producție de la exploatarea resurselor, la rafinare, distribuție și comercializare. Pentru că, așa cum știți, prețurile de pe piața internațională influențează direct aceste evoluții. În mod evident, nicio companie nu va face o reducere voluntară dacă statul, la rândul lui, nu intervine cu măsuri care să contribuie la această scădere. Este posibil să punem în practică și un astfel de mecanism, având în vedere că există opțiunea de a impozita profiturile excepționale. Astfel încât efectul final în piață să fie reducerea prețurilor”.

Fondul de solidaritate obținut din taxarea profiturile excepționale ale companiilor din energie ar putea acoperi parțial costurile măsurilor luate de stat. Doar că liderul PSD Sorin Grindeanu nu susține această măsură.

Ilie Bolojan: „Companiile care au obținut profituri mari trebuie să contribuie la acoperirea acestor costuri”.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „L-am auzit pe Ilie Bolojan vorbind aseară despre un fond de solidaritate. Ce-i asta? Ce fond e ăla? Pur și simplu este vorba despre cinism aici, pentru că la bugetul de stat se încasează mai mult”.

În forma actuală a mecanismului, care prevede reducerea accizei atât pentru motorină, cât și pentru benzină, impactul bugetar ar putea fi semnificativ. La o reducere de 15%, sumele neîncasate la bugetul statului se ridică la aproximativ 361 de milioane de lei. Dacă procentul crește la 20%, deficitul ar ajunge la circa 481 de milioane de lei, iar în scenariul unei reduceri de 25%, la 600 de milioane de lei.

În același timp, se caută soluții și la Bruxelles.

Roxana Mînzatu, vicepreședintele Comisiei Europene: „În momentul de față, Comisia Europeană este într-o coordonare strânsă cu statele membre care au luat deja măsuri pentru a atenua prețurile la carburant. Este posibil să ne inspirăm din măsurile din 2022 și să avem o acțiune comună la nivel european”.

De la 1 aprilie, pentru următoarele trei luni, adaosul comercial la benzină și motorină va fi plafonat la nivelul de anul trecut, pentru a evita specula. În plus, exporturile de motorină și țiței vor fi restricționate.