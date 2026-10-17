Șase dintre participanți contestă componența Cabinetului, iar alții ar fi vrut și ei la guvernare. Ilie Bolojan le-a spus însă colegilor că România nu își mai permite să rămână fără un guvern cu puteri depline. Liberalii vor semna însă un acord prin care premierul desemnat trebuie să se angajeze să respecte țintele de deficit bugetar. În caz contrar, îl amenință cu o moțiune de cenzură.

Potrivit unor surse care au participat la ședință, Ilie Bolojan le-a spus liberalilor că, dacă ar judeca lucrurile doar prin prisma intereselor de partid, ar trebui să trântească ușa în fața Guvernului Niculescu.

Nici de viitorii miniștri nu și-a legat prea mari speranțe, mai ales că pe unii dintre cei propuși de PSD îi cunoaște din fosta guvernare.

Același Bolojan a pus însă pe masă și nota de plată a crizei politice. Fără un guvern cu puteri depline, nu se poate face rectificare bugetară, iar unele spitale și servicii de ambulanță riscă să rămână curând fără bani.

După mai bine de trei ore de discuții, dar și de reproșuri, conducerea PNL a decis să voteze noul cabinet. Șase liberali s-au opus.

Ilie Bolojan, președintele PNL: „PNL poate să piardă din punct de vedere politic, dar este un vot pentru România. Voi semna cu Luca Niculescu acest acord în care premierul desemnat se angajează să păstreze țintele de deficit”.

Votul liberalilor vine cu o serie de condiții. PNL vrea ca viitorul premier să țină în frâu cheltuielile statului și să nu pună în pericol fondurile europene.

Ilie Bolojan: „Dacă până la aprobarea bugetului prevederile acestui acord sunt respectate, nu vom depune moțiune de cenzură. Dacă nu se respectă aceste înțelegeri, vom putea depune o moțiune de cenzură”.

Deși liberalii vor vota învestirea, Ilie Bolojan a anunțat că demnitarii susținuți de PNL își vor depune demisiile săptămâna viitoare. O retragere care a încins spiritele. Mai mulți lideri i-au reproșat lui Bolojan că nu ar fi trebuit să refuze intrarea la guvernare alături de PSD.

Toma Petcu, președintele PNL Giurgiu: „Și eu, și o parte din colegi am fost constanți cu decizia de a se instala un guvern și am susținut toate guvernele, chiar și Veștea sau Siegfried. Este clar că avem nevoie de un guvern. PNL fuge de această responsabilitate”.

Alina Gorghiu, deputat PNL: „Nu vreau să mai pun paie pe foc. Mi-am exprimat punctul de vedere în ședință”.

După ședinta de sâmbătă, Luca Niculescu scapă de emoțiile unui eventual eșec în Plenul reunit al Parlamentului.

Luca Niculescu, prim-ministru desemnat: „Situația este foarte gravă, avem nevoie de un guvern, pentru că vine iarna, pentru că avem nevoie urgent, extrem de urgent de rectificare bugetară, pentru că avem nevoie de buget și sper din toată inima că vor vota guvernul care a fost deja propus”.

Cu sprijinul PNL, premierul desemnat s-ar putea bucura de o majoritate confortabilă. Poate obține 279 de voturi mai ales că și-au arătat suportul pe lângă PSD și UDMR, minoritățile naționale, dar și grupurile UPR și PACE–Întâi România.