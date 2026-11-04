Petrolul american West Texas Intermediate (WTI) s-a ieftinit cu 7%, ajungând la 89,40 dolari pe baril. Contractele futures pentru petrolul Brent, referința internațională, au scăzut cu aproape 8%, până la 95,41 dolari pe baril.

„Motivul pentru care am pierdut este războiul”, a scris Vance miercuri, într-o postare pe rețelele sociale. „Președintele însuși a spus asta aseară.”

Democrații au câștigat controlul asupra Camerei Reprezentanților și Senatului în alegerile de marți, ceea ce le oferă posibilitatea de a exercita presiuni asupra președintelui Donald Trump pentru a pune capăt războiului, devenit nepopular și care a provocat scumpiri ale benzinei și motorinei.

Investitorii par să mizeze pe faptul că înfrângerea electorală îl va determina pe Trump să negocieze cu Iranul.

Vance a declarat că mulți dintre alegătorii care l-au susținut pe Trump în 2024 par să fi abandonat Partidul Republican la scrutinul de marți, din cauza nemulțumirii față de război.

Trump nu intenționează să lanseze imediat noi atacuri asupra Iranului

Donald Trump a declarat marți, pentru Financial Times, că nu are planuri imediate de a ataca Iranul.

Piața petrolului luase deja în calcul riscul unei escaladări majore a conflictului după alegeri, ceea ce contribuise la o creștere a prețurilor cu peste 10% în luna octombrie.

Piața petrolului funcționează în prezent după principiul „acționează mai întâi, pune întrebări mai târziu”, pe fondul emoțiilor puternice provocate de rezultatele electorale neașteptate, a declarat Rebecca Babin, trader senior specializat în energie la CIBC.

Potrivit acesteia, numeroși observatori se așteptau ca o victorie categorică a democraților să îl determine pe Trump să escaladeze conflictul cu Iranul.

„Însă declarațiile lui Vance și lipsa publică de susținere din partea unor aliați importanți au pus sub semnul întrebării această ipoteză”, a explicat Babin.

Petrolul s-a ieftinit cu peste 14% într-o singură săptămână

Contractele futures pentru petrol au pierdut peste 14% din valoare în această săptămână, după ce oficiali de rang înalt din Statele Unite și Iran au transmis că sunt deschiși unei soluții diplomatice pentru încheierea conflictului, care perturbă aprovizionarea globală cu energie de opt luni.

JD Vance a revenit asupra cauzelor înfrângerii republicanilor într-un mesaj în care a criticat încercările de a evita subiectul războiului.

„Dacă vreți să susțineți că a meritat, că pierderea Senatului pentru următorii șase ani a meritat, atunci spuneți asta”, a scris vicepreședintele american.

„Argumentați că a fost un preț care a meritat plătit. Indiferent dacă sunteți de acord sau nu, măcar aceasta este o poziție sinceră.”

„Dar toată lumea știe de ce am pierdut”, a continuat Vance. „Și orice discuție sinceră despre direcția în care mergem de acum înainte trebuie să înceapă de aici.”