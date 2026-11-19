Fanii au așteptat momentul ca de Revelion cu numărătoare inversă la miezul nopții și provizii.

Unii chiar și-au luat liber de la serviciu. De frenezia GTA 6 au fost cuprinse inclusiv autoritățile noastre.

Cei din Ministerul Afacerilor Interne şi Direcția Generală Anticorupție s-au transpus în joc şi au atenționat publicul că scenele cu infracțiuni ar trebui să rămână virtuale.

Ca un Revelion al pasionaților de jocuri. Așa s-a simțit în casele milioanelor de fani lansarea mult așteptatului GTA 6. Jocul a apărut la miezul nopții în funcție de fusul orar al fiecărei țări, iar cei din Noua Zeelandă au fost primii care au intrat în poveste.

Şi în România, mulți fani au făcut noapte albă.

Povestea îi are în centru pe Lucia și Jason, un cuplu de infractori care jefuiesc magazine și bănci, fură mașini, participă la atacuri armate și fug în permanență de poliție. Tocmai de aceea jocul este destinat celor de peste 18 ani.

Dave Jones, co-creator Grand Theft Auto: ”La începutul dezvoltării, am făcut în așa fel încât, în Grand Theft Auto, să poți juca rolul unui polițist. Dar, cu cât testam mai mult jocul, cu atât ne-am dat seama că noi și ceilalți oameni care îl încercau eram mai atrași de ideea de a fi personajul negativ. Pur și simplu, era mai distractiv să fii băiatul rău”.

Și pentru ca fanii să nu încurce jocul cu realitatea, reprezentanții Direcției Generale Anticorupție au publicat, la rândul lor, un clip de avertizare.

Cu mesajul "Aici joacă profesioniștii. 24/7" și reprezentanții Poliției Române au postat un filmuleț în care personalul e transpus în joc, în rolul eroilor, contrar poveștii adevărate.

Inclusiv psihologii trag un semn de alarmă mai ales dacă ajung şi copii să joace GTA6.

Simona Hainagiu, psiholog: ”Această diferențiere între joc și viața reală poate să salveze reperul pe care un tânăr cu un cortex încă nedezvoltat ar trebui să îl aibă pe toată viața.

Şi cei fără console au umplut sălile de jocuri. Într-un loc din Cluj-Napoca, pasionații au plătit 25 de lei pe oră.

Georgian Târnovan, reprezentantul sălii de jocuri: ”Toată lumea vine pentru GTA. Mai spre seară vin și oamenii care ies de la muncă”.

Iar de pe urma valului de faimă adus de GTA 6 au profitat și alții. Livratorii s-au pregătit pentru gamerii care nu vor să mai iasă din case, unele restaurante și-au adaptat tematica, dar sunt și cabane închiriate cu tot cu consolă și jocul instalat.

Cătălin Stețco, proprietarul cabanei: ”Să vină să facă un weekend alb, să joace non-stop, după cum ați văzut că se întâmplă și momentan pe toate platformele”.

Peste 20 milioane de oameni din toată lumea au cumpărat jocul înainte de lansare, iar achizițiile depășesc 1,5 miliarde de dolari.