Asta după ce ieri vicepremierul PSD a primit puteri extinse, în cabinet.

Mai exact, va aviza proiectele cu impact bugetar în 15 ministere și va coordona funcționarea a 11 dintre ele. Metoda a fost aplicată și de Ilie Bolojan în executivul anterior.

Ultima decizie luată de premierul Luca Niculescu a inflamat opoziția.

„Prin atribuțiile delegate pesedistului Marian Neacșu, Luca Niculescu devine prim-ministrul României cu cea mai mică influență asupra propriului Guvern de la Revoluție încoace." - a scris eurodeputatul PNL, Siegfried Mureșan pe Facebook.

Liderul USR, Dominic Fritz este și mai tranșant.

Dominic Fritz, președintele USR: „Avem un premier care pare că nu prea mai e responsabil de nimic. Este bun de trimis să țină speach-uri în diverse conferințe. Domnul Neacșu trage sforile. Este arhitectul tuturor abuzurilor PSD!”.

Practic, vicepremierul Marian Neacșu a primit atribuții să avizeze toate proiectele cu impact bugetar care vor fi emise de 15 ministere, mai puțin cel de Interne, pe care-l și conduce. Proiectele de acolo primesc direct semnătura lui Luca Niculescu.

În plus, Neacșu va coordona activitatea celor 11 ministere PSD, pentru îndeplinirea principalelor obiective din Programul de guvernare.

Metoda nu e nouă, a fost folosită și în guvernul anterior, când Ilie Bolojan a împărțit aceleași atribuții, însă, la patru. Asta pentru că a avut 5 viceprim-miniștri, inclusiv pe același Marian Neacșu.

Acum, Luca Niculescu a explicat de ce i-a dat puteri sporite.

Luca Niculescu, prim-ministrul României: „Domnul Neacşu este unul dintre cei mai competenţi, meticuloşi şi bine pregătiţi oameni din administraţia română. Adaugă un filtru suplimentar. Avem nevoie să fim extrem de atenți la toate cheltuielile pe care le aprobăm”.

Și președintele Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliști dacă Marian Neacșu a devenit premierul de facto.

Sorin Grindeanu a evitat subiectul.

Reporter: De ce PSD nu l-a propus premier direct pe Marian Neacșu înainte ca Luca Niculescu să fie desemnat premier?

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „Vă rog, o întrebare care ține de... A răspuns de dimineață premierul Luca Niculescu extrem de bine la această întrebare”.

Marian Neacșu a mai fost secretar general al Guvernului în mandatul lui Nicolae Ciucă și viceprim-ministru în guvernul Ciolacu. În 2016, a fost condamnat definitiv la șase luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese, pentru că și-a angajat fiica la biroul parlamentar, însă a fost reabilitat.