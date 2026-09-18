Conform acestor date, lucrările de construcţii au stagnat în zona euro şi au scăzut cu 0,3% în UE în luna iulie 2026, comparativ cu luna iunie 2026. Însă, în rândul statelor membre UE, cele mai importante creşteri au fost înregistrate în Belgia (2,8%), Cehia (2,1%), Slovacia (1,9%) şi România (1,5%).

În cazul României, creşterea de 1,5% din luna iulie a venit după un avans de 5,9% în luna iunie, când ţara a avut cea mai mare creştere a lucrărilor de construcţii din blocul comunitar.

În ritm anual, luna iulie 2026, comparativ cu luna iulie 2025, lucrările de construcţii au scăzut cu 2% în zona euro şi cu 1,8% în Uniunea Europeană. În rândul statelor membre, cele mai mari creşteri ale lucrărilor de construcţii în ritm anual au fost înregistrate în Finlanda (12,8%), Slovenia (11,6%) şi Bulgaria (4,8%). În cazul României, lucrările de construcţii au crescut cu doar 1,8% în luna iulie, după un avans de 17,9% în luna iunie.

Conform datelor prezentate anterior de Institutul Naţional de Statistică (INS), în România, volumul lucrărilor de construcţii a crescut, în iulie 2026 comparativ cu iunie 2026, ca serie brută, cu 7,6%, creştere evidenţiată la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (+9,2%), lucrările de reparaţii capitale (+7,3%) şi la lucrările de construcţii noi (+7,2%). Pe obiecte de construcţii, au avut loc creşteri la clădirile nerezidenţiale (+11,4%), clădirile rezidenţiale (+9,0%) şi la lucrările de construcţii inginereşti (+5,3%).

Creștere de 10,8% a construcțiilor de clădiri rezidențiale, față de iulie 2025

Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, volumul lucrărilor de construcţii a sporit cu 1,4%, creştere evidenţiată astfel: lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (+7,3%), lucrările de construcţii noi (+4,1%) şi la lucrările de reparaţii capitale (+2,7%). Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii a crescut la clădirile nerezidenţiale (+9%), clădirile rezidenţiale (+3,9%) şi la construcţiile inginereşti (+1,6%).

Comparativ cu iulie 2025, volumul lucrărilor de construcţii, ca serie brută, a crescut cu 2%. Pe elemente de structură, creştere s-a înregistrat la lucrările de construcţii noi (+6,4%). Lucrările de reparaţii capitale şi lucrările de întreţinere şi reparaţii curente au scăzut cu 8,7%, respectiv cu 3,2%. Pe obiecte de construcţii, creşteri s-au înregistrat la clădirile rezidenţiale (+10,8%) şi la clădirile nerezidenţiale (+1,3%). Construcţiile inginereşti au scăzut cu 0,5%.

Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut, pe total, cu 8,3%. Pe elemente de structură, scăderi s-au înregistrat la lucrările de reparaţii capitale (-11,8%) şi la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (-5,1%). Lucrările de construcţii noi au crescut cu 4,6%. Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii a crescut la clădirile rezidenţiale (+9,6%) şi la clădirile nerezidenţiale (+0,2%). Construcţiile inginereşti au scăzut cu 2,4%.