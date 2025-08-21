Guvernul a aprobat o hotărâre prin care îi alocă un apartament, într-un bloc, lui Traian Băsescu. Decizia a fost secretizată

Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, hotărârea prin care i se atribuie o reşedinţă fostului preşedinte al României Traian Băsescu, a anunţat purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu.

Ea a precizat că locuinţa atribuită lui Traian Băsescu este "un apartament într-un bloc".

Totodată, Ioana Dogioiu a spus că hotărârea de guvern are "caracter clasificat, la solicitarea fostului preşedinte Traian Băsescu, din raţiuni de securitate".

"A fost adoptată hotărârea de guvern prin care i se atribuie o reşedinţă preşedintelui Traian Băsescu. La solicitarea domniei sale nu a fost vorba de o vilă, ci de un apartament într-un bloc de locuinţe. De asemenea, tot la solicitarea domniei sale, hotărârea de guvern are regim clasificat. (...) A fost solicitarea fostului preşedinte Traian Băsescu şi a fost acceptată", a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

Explicații privind clasificarea deciziei

Ea fost întrebată din ce raţiuni o hotărâre referitoare la atribuirea unei locuinţe unui fost şef de stat are caracter clasificat.

"A fost solicitarea beneficiarului care, presupun, nu doreşte ca adresa să fie publică, ceea ce implică şi nişte chestiuni de securitate, desigur", a explicat Dogioiu.

Traian Băsescu a solicitat RA-APPS atribuirea unei locuinţe în calitate de fost preşedinte al României, după ce Curtea Constituţională a stabilit la începutul lunii iulie că legea prin care se anulează drepturi ale persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român este neconstituţională.

