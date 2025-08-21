Guvernul a aprobat o hotărâre prin care îi alocă un apartament, într-un bloc, lui Traian Băsescu. Decizia a fost secretizată

Stiri Politice
21-08-2025 | 13:57
Traian Basescu
PRO TV

Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, hotărârea prin care i se atribuie o reşedinţă fostului preşedinte al României Traian Băsescu, a anunţat purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu.

autor
Mihaela Ivăncică

Ea a precizat că locuinţa atribuită lui Traian Băsescu este "un apartament într-un bloc".

Totodată, Ioana Dogioiu a spus că hotărârea de guvern are "caracter clasificat, la solicitarea fostului preşedinte Traian Băsescu, din raţiuni de securitate".

"A fost adoptată hotărârea de guvern prin care i se atribuie o reşedinţă preşedintelui Traian Băsescu. La solicitarea domniei sale nu a fost vorba de o vilă, ci de un apartament într-un bloc de locuinţe. De asemenea, tot la solicitarea domniei sale, hotărârea de guvern are regim clasificat. (...) A fost solicitarea fostului preşedinte Traian Băsescu şi a fost acceptată", a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

Explicații privind clasificarea deciziei

Ea fost întrebată din ce raţiuni o hotărâre referitoare la atribuirea unei locuinţe unui fost şef de stat are caracter clasificat.

Citește și
traian băsescu
Premierul Ilie Bolojan anunță că Traian Băsescu va primi, gratuit, o locuință de protocol: ”Vom tranșa această problemă”

"A fost solicitarea beneficiarului care, presupun, nu doreşte ca adresa să fie publică, ceea ce implică şi nişte chestiuni de securitate, desigur", a explicat Dogioiu.

Traian Băsescu a solicitat RA-APPS atribuirea unei locuinţe în calitate de fost preşedinte al României, după ce Curtea Constituţională a stabilit la începutul lunii iulie că legea prin care se anulează drepturi ale persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român este neconstituţională.

Sursa: Agerpres

traian basescu

21-08-2025 13:51

