Însă, el a menţionat că PSD este cel mai aproape în a face această majoritate, iar partidul îşi va intensifica eforturile pentru a obţine acest lucru, relatează News.ro.

Sorin Grindeanu a fost întrebat, joi, într-o conferinţă de presă, sub ce formă ar putea fi constituit viitorul guvern, în condiţiile în care premierul demis Ilie Bolojan afirmă că ar putea vota un guvern tehnocrat.

”Nu pot să vorbesc în numele PNL. PNL nu a votat o propunere de guvern tehnocrat în urmă cu două luni şi ceva. A fost prima propunere, Guvernul Tomac, posibilul Guvern Tomac, era un guvern tehnocrat, iar PNL a hotărât că nu îl votează, tocmai fiindcă era tehnocrat. Aşa că ce să cred din schimbările acestea?”, a afirmat Sorin Grindeanu.

El afirmă că PNL a fost mânat de o singură dorinţă şi anume ca Guvernul Bolojan să rămână în funcţie chiar şi cu puteri reduse.

”Ei trebuie să-şi ia nişte decizii interne şi nu vreau să comentez în numele PNL. E treaba lor, doar că trebuie să fie mai clari. Nu să se schimbe de la o săptămână de la alta, sau de la o nominalizare la alta, sau de la o soluţie la alta, aşa acum au făcut în aceste trei luni, fiindcă au fost mânaţi de o singură dorinţă, aceea de a rămâne în continuare chiar şi cu puteri reduse în funcţii Guvernul Bolojan. Asta este ceea ce i-a mânat în aceste luni şi dezastrul îl vedem cu toţi”, a mai transmis liderul PSD.

Întrebat dacă PSD are voturile necesare pentru a avea un guvern condus de el, Sorin Grindeanu a răspuns: ”Astăzi când vorbim, nu. Nu s-a schimbat nimic faţă de săptămâna trecută. Eu cred că suntem cel mai aproape în a face această majoritate şi ne vom intensifica eforturile în a obţine aceste lucruri”.

Grindeanu a confirmat că vor mai fi purtate negocieri cu parlamentari pentru realizarea unei majorităţi.