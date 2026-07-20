Liderul social-democrat a evitat să dea un răspuns clar, spunând doar că presa nu trebuie să plângă ”de grija pesediștilor”.

Constantin Toma, Știrile Pro TV: La finalul săptămânii trecute, președintele Nicușor Dan spunea, citez, dacă nu există o disponibilitate suplimentară, nu se întâmplă nimic în septembrie în plus față de iulie, dacă în ipoteza în care Ilie Bolojan va fi premier în continuare și în aprilie 2027, în acel moment când trebuia, conform protocolului vechi al coaliției de guvernare, să aibă loc acea rocadă, cum veți explica partidului că Ilie Bolojan se află în continuare la Palatul Victoria și că n-ați reușit să schimbați un guvern pe care dumneavoastră l-ați demis?

Sorin Grindeanu, președintele PSD: ”Lăsați, asta e treaba mea, nu plângeți de grija pesediștilor. Apreciez că sunteți preocupați de grija colegilor mei, dar, nu vă faceți o problemă, ne organizăm bine în interior.”

Grindeanu, îngrijorat de prețul caselor: ”Ce le spune Ilie Bolojan celor care și-au cumpărat apartamente cu un preț și acum au cu totul alt preț?”

La insistența corespondentului Pro TV, care l-a întrebat pe președintele social-democrat care este planul PSD ”dacă în continuare Ilie Bolojan rămâne la Palatul Victoria”, Sorin Grindeanu a răspuns ... tot cu întrebări, dar la adresa lui Bolojan.

Constantin Toma, Știrile Pro TV: Care este planul PSD în viitor, dincolo de septembrie, dacă în continuare Ilie Bolojan rămâne la Palatul Victoria?

Sorin Grindeanu, președintele PSD: ”Eu înțeleg dorința de a rămâne ... înțeleg dorința lui Fritz de a rămâne, și v-am spus de ce. Înțeleg dorința celorlalți de a rămâne. Dar i-aș ruga să se uite și la România, dincolo de dorințele lor. De aici și propunerea pe care am făcut-o mai devreme, cea legată de acest comitet de criză. Ce le spune Ilie Bolojan celor care în acest moment s-au văzut în situația să-și vadă copiii că nu sunt internați la un spital din lipsă de personal? Că e o bătălie de cine stă mai mult în funcție? Ce le spune Ilie Bolojan celor care, v-am spus, și-au cumpărat apartamente cu un preț și acum, din cauza statului, nu din altceva, au cu totul alt preț.

Ce le spune Ilie Bolojan celor care văd în fiecare zi că prețul la combustibil crește și n-avem o schemă prin care să compensăm? Că războiul, așa cum l-am văzut la televizor, că era o justificare acum vreo două-3 săptămâni, că nu e nevoie să voteze amendamentul de depus de Bogdan Ivan, fiindcă războiul s-a încheiat cu Iranul. Am văzut cum s-a încheiat”.