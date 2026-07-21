Grindeanu s-ar putea trezi însă și cu un necaz la pachet: AUR și PNL vor să-l dea jos din funcția de șef al Camerei Deputaților.

Săptămâna viitoare, parlamentarii sunt obligați să revină din concediu pentru a vota cele șase proiecte de lege care țin de îndeplinirea jaloanelor din PNRR.

La Parlament a ajuns și proiectul de lege care revizuiește regimul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese dar care nu conține obligativitatea transparentizării declarațiilor de avere și interese ale politicienilor și demnitarilor.

Mai rămâne de lămurit doar cum va arăta noua lege a salarizării. La Cotroceni au continuat discuțiile între reprezentanții partidelor din fosta coaliție de guvernare asupra impactului pe care-l vor resimții bugetarii. Anvelopa pentru majorările salariale va crește la 12 miliarde de lei, însă sindicatele cer 20.

Florin Manole, deputat PSD: „Trebuie să facem eforturi să ne încadrăm în această anvelopă. Am ajuns cu toții la concluzia că avem două mari domenii cu importanță. Domeniile sănătate și educație acolo unde e nevoie de clarificări foarte tehnice”.

Federația sindicală Sanitas a obținut în primă instanță blocarea proiectului legii salarizării publicat în transparență pe site-ul Ministerul Muncii. Dragoș Pîslaru ne-a transmis că decizia nu are niciun efect asupra legii care va ajunge la vot.

Între timp, Președintele PSD le-a trimis tuturor liderilor de partide parlamentare invitația de a participa la o comisie de criză. Sorin Grindeanu anunță că PSD va depune trei amendamente care să rezolve trei probleme urgente. Social-democrații vor să prelungească amânarea creșterii TVA la tranzacțiile imobiliare pentru antecontractele semnate anul trecut până la 1 octombrie, cer plafonărea prețurilor carburanților și deblocarea angajărilor din spitale.

Premierul Ilie Bolojan le-a spus însă colegilor din PNL că prelungirea cotei de TVA la tranzacțiile imobiliare ar putea avea consecinte negative majore.

Adrian Cozma, deputat PNL: „Dacă până joi se remediează această situație, de joi încolo să fie un program prelungit, inclusiv sâmbătă, duminică să lucreze ANCPI”.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „Aceste tranzacții sunt deja prinse cu TVA de 9%, ele n-au fost încheiate, deci n-au niciun fel de impact pe celebrul deficit. Să se mai uite, să mai învețe!”

Sesiunea extraorinară ar putea veni cu un șoc pentru Sorin Grindeanu. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, anunță că parlamentarii AUR sunt gata să voteze debarcarea președintelui Camerei Deputaților. Iar unii PNL-iși i-ar ajuta să o facă, așa cum PSD a ajutat la răsturnarea Guvernului Bolojan.

Președintele Camerei Deputaților poate fi demis cu majoritatea deputaților prezenți la ședință.