Documentul este necesar, după modificările apărute pe traseu, iar responsabilitatea este pasată între instituții și antreprenori.

Două dintre cele mai dificile secțiuni ale Autostrăzii A1- loturile 2 Boița–Cornetu și 3 Cornetu–Tigveni, avansează cu restricții, după ce modificările aduse proiectelor au impus reluarea procedurii de obținere a Acordului Revizuit de Mediu.

Corespondent PRO TV: „În lipsa acestui document, constructorii pot să lucreze doar pe numite porțiuni. Mai exact, în aceste condiții, pe secțiunea 2 se pot executa doar aproximativ 45% din lucrările prevăzute în contract, mai exact la tuneluri, viaducte, terasamente și lucrări de consolidare. O situație similară se înregistrează și pe secțiunea 3 unde pot fi realizate doar aproximativ 30% din lucrările contractate până la emiterea noului acord de mediu”.

Pentru emiterea documentului revizuit, constructorii contractează firme private care fac studiile și evaluările necesare după care le transmit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. La rândul ei, Compania înaintează documentația Ministerului Mediului.

După emiterea acordului, Ministerul Transporturilor eliberează autorizația de construire, iar CNAIR dă ordinul de începere a lucrărilor.

Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR: „Firmele respective, care sunt firme private, nu că nu ne-au dat nouă, nu au dat constructorului documentele pentru că sunt angajați de constructori aceste firme nu de CNAIR, iar constructorul la rândul lui este în imposibilitatea de a ne transmite nouă documentația. Contractual să știți că până la urmă CNAIR-ul va fi tras la răspundere și va trebui să plătim despăgubiri în contract”.

Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate a declarat că proiectul beneficiază de un acord emis în 2018 iar modificările apărute în etapa de proiectare și execuție au impus revizuirea acestuia.

Acum așteaptă ca reprezentanții CNAIR să depună studiile actualizate.

Ionuț Ciurea, Asociația Pro Infrastructura: „Este un pin pong permanent pe procedura asta de mediu. În momentul ăsta într-adevăr se stă după antreprenor, constructori și după furnizorul lui pe partea de mediu, dar și statul este în continuare restant pe acest lot. Ar fi trebuit să avem acordul de mediu dacă antreprenorii își făceau temele la timp, dacă statul venea din capul locului la licitație cu un studiu de fezabilitate matur, făcut ca lumea cu studii geotehnice serioase, în detaliu”.

Contactați de Știrile PRO TV, constructorii celor două secțiuni au refuzat să spună de ce firmele pe care le-au angajat nu au făcut demersurile necesare continuării lucrărilor.