Acest nou front riscă să perturbe și mai mult, aprovizionarea globală, cu carburanți.

Între timp, Donald Trump i-a avertizat pe iranieni că vor plăti înzecit pentru fiecare militar american ucis cu toate că mediatorii pakistanezi fac demersuri să obțină o încetare a focului de 10 zile.

Pentru a zecea noapte la rând, armata americană a lovit centre de comandă militare și ținte maritime "pentru a reduce capacitatea Iranului de a continua să atace navele comerciale care tranzitează Strâmtoarea Ormuz".

Furia președintelui Trump a sporit semnificativ după ce iranienii au ucis patru soldați americani la sfârșitul săptămânii trecute, trei în Iordania și unul în Irak.

Maddie Gannon, corespondent CNN: „Pentagonul a identificat doi dintre cei trei militari americani uciși - un tânăr de 25 de ani din Hawaii și o tânără femeie soldat de 19 ani din Texas”.

„De fiecare dată când Iranul ucide un soldat american, va plăti de mai multe ori pentru acea crimă” - a scris Donald Trump pe rețeaua sa de comunicare, înainte să adauge că a transmis ordine corespunzătoare secretarului de război, Pete Hegsteh, și șefului de stat major, Daniel Caine.

Semn că se pregătește pentru o posibilă escaladare a conflictului, Pentagonul a trimis în regiune avioane de luptă suplimentare și aeronave-cisternă pentru realimentare în zbor.

Totul este cu atât mai complicat cu cât niciuna dintre tabere nu și-a formulat limpede obiectivele strategice, iar regimul islamic nu pare deloc descurajat de loviturile necontenite ale americanilor.

Jason Campbell, Institutul pentru Orientul Mijlociu, cercetător principal: „Cred că natura punitivă a acestor lovituri împotriva Iranului și-a atins deja limitele. Dacă ele ar fi putut determina regimul iranian să revină la masa negocierilor în condiții mai favorabile, cred că acest lucru s-ar fi întâmplat deja. Iranienii au demonstrat deja atât voința, cât și capacitatea de a riposta împotriva unor ținte similare din întreaga regiune”.

Pe de altă parte, rebelii Houthi din Yemen, aliați ai Teheranului, au anunțat că închid strâmtoarea Bab el-Mandeb pentru vasele Arabiei Saudite. Este un răspuns la blocada saudită asupra porturilor și aeroporturilor yemenite.

Generalul de brigadă Yahya Saree, purtătorul de cuvânt al forțelor armate Houthi: „Forțele armate yemenite anunță interzicerea navigației maritime pentru inamicul saudit criminal, conform principiului „ochi pentru ochi”.

Închiderea completă a strâmtorii ce leagă Marea Roșie de Oceanul Indian ar reduce și mai mult oferta globală de petrol, în condițiile în care Riadul este cel mai mare exportator de petrol al lumii. Și asta nu e tot.

Amiralul James Stavridis, analist militar principal la CNN: „Să analizăm problema Canalului Suez. Pe aici trece undeva între 10 și 15% din comerțul mondial, ca valoare. S-ar deschide aici un nou front vestic uriaș, pentru că, dacă blochezi strâmtoarea Bab el-Mandeb din sudul Mării Roșii, în multe privințe oprești efectiv o mare parte din capacitatea Canalului Suez. Așa că este o carte foarte importantă pe care iranienii o pot juca, pe care cred că au ținut-o de rezervă”.

Urmarea previzibilă este scumpirea suplimentară a petrolului, cu impact în toate colțurile lumii.