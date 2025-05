Simion, interviu în media americană pro-Trump, după rezultatul din turul I: I-am spulberat pe globaliști. Vor să ne omoare

O parte din discuția dintre cei doi a fost postată pe rețeaua X, atât pe pagina lui Steve Bannon cât și a lui George Simion.

Steve Bannon: „Ai câștigat primul tur cu 15 puncte avans, cred, față de următorul clasat. Acum trebuie să trecem la turul doi. Va exista multă îngrijorare cu privire la faptul că UE încearcă să tragă sforile, pentru că ți se opun categoric, în proporție de 100%. Povestește-ne despre victoria ta și ce urmează.”

GEORGE SIMION: We totally bashed the globalists here in Romania.@georgesimion pic.twitter.com/JYv240KKz2 — Bannon’s WarRoom (@Bannons_WarRoom) May 5, 2025

Liderul AUR a început discuția cu afirmația: „I-am spulberat pe globaliști.”

George Simion: „Bună, Steve. I-am zdrobit total pe globaliști, aici, în România. Am câștigat. Am primit 40% din voturi, iar adversarul meu din turul doi are doar 20% din voturi. El este primarul Bucureștiului. După cum ți-am spus la Washington, vor avea loc alegeri în România și Polonia pentru desemnarea viitorilor președinți ai României și Poloniei. Eu și Karol Navrotsky suntem candidații pe biletul MAGA. Românii iubesc poporul american, libertatea și pe președintele Donald Trump. Am câștigat în stil mare ieri, și același lucru se va întâmpla în Polonia cu prietenul nostru Karol Nawrotsky.”

Mai mult, George Simion și-a expus propriile temeri cu privire la modul de desfășurare al turului 2 al alegerilor prezidențiale: „Deci, dacă alegerile vor fi corecte și libere, dacă nu vor încerca să mă aresteze, am spus data trecută când am fost în emisiunea ta că este posibil să încerce să ne elimine, vor încerca chiar să ne omoare.”

Pe de altă parte, în momentul în care liderul AUR a fost întrebat de ce există temeri din partea UE la adresa lui, oficialul a răspuns : „Se tem că își vor pierde locurile de muncă.”

George Simion a câștigat detașat turul I, cu 3.862.761 de voturi, adică 41%. El se va lupta în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale pentru șefia de la Cotroceni cu Nicusor Dan care a obținut 1.979.767 de voturi, adică 21%.

Mesajul postat de George Simion imediat după turul I de alegeri

Luni dimineață, George Simion a postat pe Facebook o fotografie cu fundal religios și cuvintele „Nimic fără Dumnezeu!”.

De cine a fost însoțit George Simion la vot

Liderul AUR George Simion, candidat la prezidențiale din partea AUR, a votat duminică alături de Călin Georgescu.

George Simion: „Am votat cu Călin Georgescu. Suntem aici cu o singură misiune, revenirea la ordinea constituțională, revenirea la democrației. Obiectivul meu este locul 1 în fruntea poporului român. Suntem aici să facem dreptate pentru România”.

Clasamentul după primul tur al alegerilor prezidențiale

1.George Simion-3.862.761, 40,96 %

2.Nicușor Dan-1.979.767, 20,99 %

3.Crin Antonescu-1.892.930,20,07 %

4.Vctor Ponta-1.230.164, 13,04 %

5.Elena Lasconi-252.721, 2,68 %

6. Lavinia Șandru-60.682, 0,64 %

7.Petru- Daniel Funeriu-49.604, 0,53 %

8.Cristian Terheș- 36.445, 0,39 %

9.Sebastian Popescu- 25.994, 0,28 %

10.John-Ion-Banu-Muscel- 22.020, 0,23 %

11.Silviu Predoiu-17.186, 0,18 %



Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: