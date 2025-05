Kremlinul și-a anunțat oficial sprijinul pentru George Simion. Mesajul fantasmagoric transmis de ideologul lui Putin

Alexandr Dughin, filosoful extremist care stă la baza politicii brutale de cotropire a lui Vladimir Putin, și-a exprimat luni sprijinul și admirația pentru George Simion, într-o scurtă postare în care îi atribuie acestuia calități dumnezeiești.

”Simeon a câștigat în România. Globaliștii fie îl ucid, fie anulează rezultatele alegerilor. Nu mai este o bătălie politică. Este Antihrist împotriva oamenilor”, a scris Dughin pe contul său de X.

