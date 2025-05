PSD anunță că nu va susţine public pe niciunul dintre candidaţii din turul II

Consiliul Politic Naţional al PSD a decis, luni, ca social-democraţii să nu susţină public pe niciunul dintre cei doi candidaţi la alegerile prezidenţiale care s-au calificat în turul al doilea - George Simion şi Nicuşor Dan.

"O decizie pe care am luat-o, la propunerea a foarte multor colegi cu experienţă politică din interiorul partidului, este de a nu susţine public unul dintre cei doi candidaţi din turul doi. Fiecare simpatizant al PSD va vota cum doreşte, după propria conştiinţă. Un lucru care mi se pare corect. Chiar am citit o postare a fostului preşedinte al României, nu am crezut că o să ajung să îl şi invoc şi să îi dau dreptate, viitorul preşedinte al României are nevoie de poporul român, nu de aranjamente politice", a declarat preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, la sediul central al partidului.

PSD a decis în şedinţă ieşirea de la guvernare, premierul Marcel Ciolacu urmând să îşi dea demisia. Miniştrii PSD vor rămâne interimari, au mai decis social-democraţii. În şedinţă s-a mai votat ca PSD să nu facă nicio recomandare de vot în turul 2 al alegerilor prezidenţiale. ”Le-am propus colegilor mei ieşirea din coaliţia de guvernare, care implicit duce la demisia mea din funcţia de prim-ministru”, a anunţat Marcel Ciolacu la finalul şedinţei, el precizând că această coaliţie nu mai e legitimă, după ce nu şi-a dus candidatul în turul doi.

Despre un guvern PSD-AUR

Preşedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, luni, despre demisia din funcţia de premier, că văzuse oricum o să îl schimbe viitorul preşedinte. El a precizat că va exista o viitoare coaliţie care va guverna şi a dat asigurări că atât timp când este preşedinte la PSD, nu va exista o guvernare PSD-AUR.

El a precizat că ”va exista o viitoare coaliţie care va guverna”. Marcel Ciolacu a mai spus că a ascultat vocea mass-media şi a ascultat şi vocea românilor de duminică.

”Cred că viitorul preşedinte va decide, împreună cu partidele care pot crea o majoritate în Parlament, cine va guverna, cine va fi prim-ministru”, a subliniat preşedintele PSD. Ciolacu a mai arătat: ”Cât timp sunt eu preşedinte la Partidul Social-Democrat, nu va exista o guvernare PSD-AUR”.

