Situație incredibilă în Ploiești. Ratele restante ale viceprimarului, plătite din banii localnicilor. „Cine i-a obligat?”

Primăria Ploiești este în situația de a achita din fonduri publice, datoriile personale ale unuia dintre viceprimari - Alexandru Săraru.

Edilul nu și-a plătit mai multe rate la bancă, așa că un executor judecătoresc a cerut instituției la care lucrează să-i pună poprire pe salariu. Ceea ce nu s-a întâmplat. Executorul a cerut apoi blocarea conturilor primăriei. În fața acestui risc, primarul a dispus achitarea sumelor, iar acum face demersuri pentru a recupera banii.

Viceprimarul Alexandru Săraru are un salariu de aproape 20.000 de lei brut. A făcut mai multe credite la bănci, dar nu a reușit să plătească la timp toate raţele.

Un executor judecătoresc a cerut Primăriei, încă de la începutul anului, să-i instituie poprire pe salariu.

Sorin Dumitrașcu, City manager Ploiești: „Sunt 5 popriri în total în sumă de peste 24.000. Aa abordat direct funcționarul care face aceste popriri, i-a cerut în mod repetat să nu le facă, de fiecare dată îi spunea că se ocupă, că a plătit, că a dat în judecată.”

Executorul judecătoresc a anunțat că va recupera banii de la Primărie.

Mihai Polițeanu, primar Ploiești: „În mod cert UAT Ploiești a încălcat legea și noi am aflat săptămâna trecută în momentul în care executorii judecătorești, practic au cerut ca terțul poprit să plătească, adică Primăria Ploiești să plătească din bani publici datoriile private ale domnului viceprimar.”

Ceea ce s-a și întâmplat. Alexandru Săraru susține că n-a făcut presiuni asupra niciunui funcționar și că avea de gând să ramburseze creditele. Deja achitase 8.000 de lei din suma restantă.

Alexandru Săraru, Viceprimar Ploiești: „Păi cine i-a pus pe domnii de la primărie să plătească diferența de la 8.000 la 20.000? Cine i-a obligat pe ei? Nu știu dacă legea...”

Războiul se va muta în instanță. Alexandru Săraru a făcut plângere că primarul ar fi divulgat detalii despre viața sa privată. Iar edilul șef a sesizat parchetul pentru comiterea mai multor infracțiuni, printre care instigare la abuz în serviciu, folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane, înșelăciune și șantaj.

Angajata care nu a instituit popririle dă şi ea explicații în fața comisiei de disciplină.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













