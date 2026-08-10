Vor discuta despre legea salarizării, pentru că termenul limită, care ne poate lăsă fără 770 de milioane de la Comisia Europeană, este din ce în ce mai aproape.

Marți, în jurul orei 16, pe poarta din spatele meu vor intra, rând pe rând, Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor. Toți patru se strâng la Palatul Cotroceni, alături de președintele Nicușor Dan, să încerce să deblocheze noua lege a salarizării.

Joi se împlinesc 100 de zile de când România nu mai are un guvern cu puteri depline, iar, în același timp, rămân tot mai puține zile până când țara noastră trebuie să îndeplinească jalonul de 770 de milioane de euro dedicat reformei salarizării bugetare.

În continuare sunt divergențe majore între tabere, atât între partide, cât și între ministerele Muncii, respectiv Sănătății, când vine vorba de reașezarea grilelor salariale.

Ministrul Muncii promite că niciun salariu nu scade prin noua lege

Într-o postare pe Facebook, Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii, a scris că "este cel mai probabil ultima săptămână în care poate fi obținut un acord politic pe această reformă", înainte de a expira termenul limită, 31 august, și, implicit, România să piardă banii.

În aceste condiții, liderii partidelor ar putea bate palma la Cotroceni pe o formă finală a legii care să nemulțumească cât mai puține categorii profesionale și să încerce să o treacă săptămâna viitoare de votul parlamentului.

Cele mai mari nemulțumiri le au angajații din Sănătate și cei din Educație, care acuză că veniturile lor ar urma să scadă. Totuși, Dragoș Pîslaru spune că a îmbunătățit proiectul și, pe noua lege, niciun salariu nu va scădea.

Anvelopa bugetară a fost crescută la 12 miliarde de lei, față de 8 miliarde de lei cât a fost propus inițial, dar pretențiile sindicatele ajung la 20 de miliarde de lei, conform ministrului interimar al Muncii.