Fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu revine în prim-plan: consilier onorific al preşedintelui Nicuşor Dan

13-11-2025 | 14:43
vlad voiculescu la dna
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, joi, mai multe decrete privind numirea unor consilieri prezidenţiali, între care europarlamentarul USR Vlad Voiculescu, care va fi, din 17 noiembrie, consilier onorific pentru rezilienţă, inovaţie şi solidaritate europeană.

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretele de numiri în funcţie a mai multor consilieri. Astfel, Valentin-Sorin Costreie va fi consilier prezidenţial la Departamentul Educaţie şi Cercetare, Vlad Ionescu va deveni consilier de stat la Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice şi Românii de Pretutindeni.

De asemenea, Mădălina-Gabriela Fătu va ocupa funcţia de consilier de stat la Secretariatul General al Administraţiei Prezidenţiale, iar Şerban Iftime, consilier onorific la Departamentul Politici Economice şi Sociale.

Cu excepţia lui Vlad Ionescu, care îşi preia funcţia la data de 1 decembrie, toţi ceilalţi consilieri îşi vor ocupa posturile din 17 noiembrie.

Vlad Vasile Voiculescu a fost ministru al Sănătăţii în Guvernele conduse de Florin Cîţu şi Dacian Cioloş, iar în 2024 a fost ales europarlamentar pentru România din partea Uniunii Salvaţi România.

emil boc
DNA a verificat documente la Primăria Cluj-Napoca – Emil Boc: „E un conflict între două firme, noi doar am oferit acte”

"Dosarul vaccinurilor"

 

Procurorii DNA au anunțat, în decembrie 2023, începerea urmăririi penale față de fostul premier Florin Cîțu și față de foștii miniștri ai Sănătății, Vlad Vasile Voiculescu și Ioana Mihăilă, pentru achiziția vaccinurilor anti-Covid-19.

Procurorii DNA spuneau, în 2023, ca achizițiile de vaccinuri au cauzat bugetului statului român un prejudiciu de un miliard de euro.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat, joi, că verificările pe care DNA le-a făcut cu o zi înainte la sediul instituţiei pe care o conduce vizează probleme între două firme asociate, fără legătură cu proiectul de realizare a metroului.

