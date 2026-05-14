Solicitarea vine în urma informațiilor apărute în spațiul public privind întâlniri și demersuri instituționale legate de grupul german Schwarz/Schwarz Digits, în raport cu instituții ale statului român, inclusiv Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) și STS.

Potrivit SAALG, dacă nu-şi dau demisia, cei doi trebuie demişi.

"Explicaţiile potrivit cărora demersul ar fi fost unul "exploratoriu" nu sunt suficiente. În administraţia publică, aparenţa contează. Funcţia de viceprim-ministru şi cea de ministru nu pot fi folosite pentru a deschide uşi instituţionale unor operatori economici privaţi, indiferent cât de mare, respectabilă sau strategică este compania respectivă. Guvernul României nu este agenţie de business development. Palatul Victoria nu este showroom, iar vicepremierii şi miniştrii nu sunt agenţi comerciali pentru companii private", se arată într-un comunicat al SAALG remis joi AGERPRES.

SAALG le solicită Oanei Gheorghiu şi lui Irineu Darău, înainte de a demisiona sau a fi demişi, să facă dovada că au declarat, în Registrul Unic al Transparenţei Intereselor - RUTI, toate întâlnirile, discuţiile şi contactele instituţionale avute cu reprezentanţii grupului Schwarz sau cu entităţi interesate de decizii publice în materia digitalizării, cloud, infrastructurii digitale, securităţii cibernetice ori achiziţiilor publice.

"Dacă da, solicităm indicarea publică a înregistrărilor RUTI, cu data, participanţii, scopul întâlnirilor, temele discutate şi concluziile aferente. Dacă nu, de ce nu au fost declarate?", au transmis sindicaliştii.

Ei subliniază că RUTI nu este un mecanism facultativ, lăsat la aprecierea demnitarului, ci obligaţie legală de transparenţă.

O circumstanţă suplimentară, care trebuie lămurită public, priveşte conducerea actuală a ADR, au completat sindicaliştii.

"Aurel - Cătălin Giulescu, actualul preşedinte al Autorităţii pentru Digitalizarea României, a fost anterior consilier de stat în aparatul propriu de lucru al viceprim-ministrului Oana-Clara Gheorghiu, funcţie din care a fost eliberat odată cu numirea sa la conducerea ADR. Presa a relatat, de asemenea, că propunerea pentru schimbarea fostei conduceri ADR şi numirea noii conduceri a fost asumată de ministrul Irineu Darău împreună cu vicepremierul Oana-Clara Gheorghiu. Când un om din aparatul vicepremierului ajunge, după întâlniri cu un grup privat interesat de digitalizarea statului, la conducerea instituţiei care gestionează digitalizarea României, Guvernul nu mai poate cere publicului să creadă în simple coincidenţe administrative", se explică în comunicat.

"Domnule prim-ministru interimar, dacă acest episod rămâne fără consecinţe, mesajul transmis administraţiei şi cetăţenilor este unul devastator: angajaţilor li se cer sacrificii, dar demnitarilor li se tolerează orice; (...) cetăţenilor li se vorbeşte despre reformă, în timp ce la vârful Guvernului se practică politica uşilor deschise pentru interese preferenţiale, private. Menţinerea în funcţie a celor doi demnitari, în lipsa unei clarificări complete, a publicării tuturor interacţiunilor şi a asumării politice, reprezintă o sfidare publică", a declarat preşedintele SAALG, Noni Iordache.