Fost judecător CEDO, după plângerea CSM împotriva Oanei Gheorghiu: Exprimarea politică poate include termeni care „șochează”

Iulia Moțoc, judecător la Curtea Penală Internaţională și fost judecător CEDO, afirmă că discursul politic e esențial într-o democrație și poate include termeni care „șochează sau ofensează”.

Reacţia vine în contextul în care Consiliul Superior al Magistraturii a anunţat că a depus plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu după declaraţiile referitoare la pensiile magistraţilor.

„Pentru ca am fost judecător CEDO aproape zece ani, am datoria să clarific anumite aspecte legate de libertatea de expresie a politicienilor, având in vedere ca toate cazurile pot ajunge potenţial la CEDO”, a scris, luni seară, pe Facebook Iulia Moţoc, judecător la Curtea Penală Internaţională şi profesor de drept internaţional, fost judecător CEDO.

În primul rând, aceasta afirmă că „jurisprudenţa constantă a Curţii statuează că discursul politic constituie fundamentul unei societăţi democratice”.

„Politicienii, prin natura funcţiei lor publice, acceptă implicit să fie supuşi unui nivel superior de scrutin şi critică. Limitele criticii acceptabile sunt considerabil mai extinse în cazul figurilor publice decât în cazul cetăţenilor privaţidar”, a mai transmis Moţoc, adăugând, de asemenea, că CEDO ”a decis în mod repetat că exprimarea politică poate include termeni care «şochează, ofensează sau deranjează»”.„

„Un limbaj hiperbolic, polemic sau satiric, chiar şi cel perceput ca fiind exagerat sau imoderat, beneficiază de protecţia Articolului 10, cu condiţia să nu degenereze în discurs ilicit. Protecţia este maximă atunci când discursul vizează chestiuni de interes general, guvernanţă, transparenţă sau potenţiale conflicte de interese. Protecţia excepţională nu este absolută. Restricţiile sunt justificate atunci când discursul depăşeşte sfera dezbaterii democratice legitime şi aduce atingere valorilor fundamentale ale Convenţiei”, a mai scris Moţoc.

Aceasta explică faptul că, potrivit jurisprudenţei (cazurile Féret şi Le Pen), ”discursul care incită la ură rasială, discriminare, xenofobie nu se bucură de protecţie”.

„Aceste manifestări sunt considerate contrare principiilor democratice”, a mai transmis Iulia Moţoc.

Reprezentanţii Consiliului Superior al Magistraturii anunţă, luni, că au depus plângere pentru incitare la violenţă, ură sau discriminare, după declaraţiile Oanei Gehorghiu cu privire la pensiile magistraţilor.

CSM i-a făcut plângere penală Oanei Gheorghiu

Consiliul Superior al Magistraturii a anunţat luni că a decis să sesizeze "organele abilitate" după declaraţiile vicepremierului Oana Gheorghiu despre pensiile speciale ale magistraţilor.

CSM susţine că, prin declaraţiile sale, Oana Gheorghiu a încălcat independenţa justiţiei şi statutul magistraţilor „într-un mod iresponsabil şi populist".

