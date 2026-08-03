Flavia Boghiu a fost achitată definitiv într-un dosar de corupție. „Fapta nu există”

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„Această perioadă de nedreptate care mi-a afectat viaţa în absolut toate aspectele ei, a fost un pic mai uşor de străbătut pentru că aţi fost voi (...) USR nu are penali în funcţii publice", a mai transmis Boghiu.

Boghiu a precizat că s-a retras din viaţa publică pentru că nu a vrut să tragă partidul în această luptă pe care o consideră nedreaptă.

„S-a încheiat! Astăzi am fost achitată definitiv în dosarul «Catacombelor din Braşov». Curtea de Apel Braşov a dat sentinţa: fapta nu există. Eu ştiam de atunci că nu am făcut nimic. Diferenţa este că acum, în mod clar, instanţa a demonstrat-o prin decizia definitivă", a scris, luni, pe Facebook. Fostul viceprimar USR al municipiului Braşov.

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a transmis şi el un mesaj.

„Fapta nu există. Trei cuvinte pe care Flavia Boghiu, fosta viceprimăriţa USR a Braşovului, le-a aşteptat doi ani şi jumătate. Doi ani şi jumătate în care un dosar fabricat, în urma unei plângeri penale făcute doar cu scopul de a o compromite, i-a luat cariera politică, liniştea personală şi i-a pătat numele. Astăzi a venit sentinţa definitivă: fapta nu există, nu «probe insuficiente», nu «vicii de procedură», nu prescripţie", a scris pe Facebook preşedintele USR.

Potrivit lui Fritz, deşi fapta nu exista de la început, „Flavia a trebuit să treacă prin tot acest calvar, iar comunitatea a pierdut un politician dedicat şi cu viziune"

„Cine îi dă înapoi Flaviei aceşti doi ani? Cine plăteşte pentru că braşovenilor le-a fost luat unul dintre cei mai buni oameni din administraţia locală? Flavia, ai demonstrat că se poate face politică cu mâinile curate şi cu fruntea sus, chiar şi atunci când te costă totul. Oamenii ca tine sunt exact motivul pentru care existăm. Achitarea Flaviei nu e doar victoria ei, e victoria dreptăţii. Şi dovada că nedreptatea are termen de valabilitate", a mai scris Fritz.

În 8 ianuarie, Flavia Boghiu, fost viceprimar al Braşovului în mandatul trecut, a fost achitată în dosarul de corupţie în care a fost trimisă în judecată pentru abuz în serviciu.

Partenerul de viaţă al politicienei a dezvăluit, într-un mesaj postat în social media, că, deşi ştia că e nevinovată, Flavia Boghiu a trăit doi ani de "iad" şi că a refuzat postul de secretar de stat în Ministerul Muncii oferit de USR pentru că a aşteptat decizia de achitare.