FOTO și VIDEO. Armata a reușit să arunce în aer o stâncă, într-o operațiune fără precedent, pentru a devia cursul Dunării
FOTO și VIDEO. Armata a reușit să arunce în aer o stâncă, într-o operațiune fără precedent, pentru a devia cursul Dunării

Flavia Boghiu a fost achitată definitiv într-un dosar de corupție. „Fapta nu există”

Stiri Politice
Data publicării:
Data actualizării:
Flavia boghiu
Inquam Photos / George Calin

Flavia Boghiu, fost viceprimar al Braşovului în mandatul trecut din partea USR, a anunţat, luni, că a fost achitată definitiv în dosarul de corupţie în care fusese judecată.

autor
Lorena Mihăilă

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a transmis că plângerea penală făcută „doar cu scopul de a o compromite, i-a luat cariera politică, liniştea personală şi i-a pătat numele”.

„S-a încheiat! Astăzi am fost achitată definitiv în dosarul «Catacombelor din Braşov». Curtea de Apel Braşov a dat sentinţa: fapta nu există. Eu ştiam de atunci că nu am făcut nimic. Diferenţa este că acum, în mod clar, instanţa a demonstrat-o prin decizia definitivă", a scris, luni, pe Facebook. Fostul viceprimar USR al municipiului Braşov.

Boghiu a precizat că s-a retras din viaţa publică pentru că nu a vrut să tragă partidul în această luptă pe care o consideră nedreaptă.

„Această perioadă de nedreptate care mi-a afectat viaţa în absolut toate aspectele ei, a fost un pic mai uşor de străbătut pentru că aţi fost voi (...) USR nu are penali în funcţii publice", a mai transmis Boghiu.

Recomandări Video

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a transmis şi el un mesaj.

„Fapta nu există. Trei cuvinte pe care Flavia Boghiu, fosta viceprimăriţa USR a Braşovului, le-a aşteptat doi ani şi jumătate. Doi ani şi jumătate în care un dosar fabricat, în urma unei plângeri penale făcute doar cu scopul de a o compromite, i-a luat cariera politică, liniştea personală şi i-a pătat numele. Astăzi a venit sentinţa definitivă: fapta nu există, nu «probe insuficiente», nu «vicii de procedură», nu prescripţie", a scris pe Facebook preşedintele USR.

Potrivit lui Fritz, deşi fapta nu exista de la început, „Flavia a trebuit să treacă prin tot acest calvar, iar comunitatea a pierdut un politician dedicat şi cu viziune"

„Cine îi dă înapoi Flaviei aceşti doi ani? Cine plăteşte pentru că braşovenilor le-a fost luat unul dintre cei mai buni oameni din administraţia locală? Flavia, ai demonstrat că se poate face politică cu mâinile curate şi cu fruntea sus, chiar şi atunci când te costă totul. Oamenii ca tine sunt exact motivul pentru care existăm. Achitarea Flaviei nu e doar victoria ei, e victoria dreptăţii. Şi dovada că nedreptatea are termen de valabilitate", a mai scris Fritz.

În 8 ianuarie, Flavia Boghiu, fost viceprimar al Braşovului în mandatul trecut, a fost achitată în dosarul de corupţie în care a fost trimisă în judecată pentru abuz în serviciu.

Partenerul de viaţă al politicienei a dezvăluit, într-un mesaj postat în social media, că, deşi ştia că e nevinovată, Flavia Boghiu a trăit doi ani de "iad" şi că a refuzat postul de secretar de stat în Ministerul Muncii oferit de USR pentru că a aşteptat decizia de achitare.

Zeci de localnici au donat sânge într-o comună din Mureș. „Salvăm o viață”

Sursa: News.ro

Etichete: flavia boghiu, brasov, dominic fritz, USR,

Articol recomandat de sport.ro
„Nu știu dacă mai trăiește!” Un fost pilot de F1 se teme de ce este mai rău pentru Michael Schumacher
„Nu știu dacă mai trăiește!” Un fost pilot de F1 se teme de ce este mai rău pentru Michael Schumacher
Citește și...
Știri Actuale
Cum a răspuns premierul demis Ilie Bolojan, întrebat dacă dă drumul la aer condiționat la el acasă

Ilie Bolojan a spus, într-o declarație de presă, că sistemul de aer condiționat din locuința sa nu funcționează și că ajunge foarte târziu acasă, astfel că nu mai este timp pentru un consum de energie.
Stiri Justitie
Curtea de Apel București a suspendat cinci hotărâri ale Guvernului Bolojan. Efectele după decizia instanței

Curtea de Apel Bucureşti a suspendat, luni, cinci dintre HG-urile atacate de PSD, iar Guvernul acuză că măsuri importante pentru accesul tinerilor pe piaţa muncii, gestionarea fondurilor europene şi încasarea de venituri sunt blocate. 

Recomandări
Stiri Politice
Ilie Bolojan, despre criza energetică: ”Fac un apel încă o dată, să luăm măsuri voluntare”. Dacia și Ford opresc producția

Premierul demis Ilie Bolojan a cerut, luni, românilor, companiilor și autorităților publice să reducă voluntar consumul de energie, din cauza crizei energetice care afectează România în special în perioada ”orelor de seară”.

Stiri Politice
Amendamentele PSD şi AUR la Legea ANI, adoptate în Comisia juridică a Camerei. Deputat PNL: Sunt vădit neconstituţionale

Amendamente depuse de parlamentarii PSD şi AUR la Legea integrităţii au fost adoptate, luni, de Comisia juridică a Camerei Deputaţilor, fapt care a provocat nemulțumirea liberalilor.

Stiri Justitie
Curtea de Apel București a suspendat cinci hotărâri ale Guvernului Bolojan. Efectele după decizia instanței

Curtea de Apel Bucureşti a suspendat, luni, cinci dintre HG-urile atacate de PSD, iar Guvernul acuză că măsuri importante pentru accesul tinerilor pe piaţa muncii, gestionarea fondurilor europene şi încasarea de venituri sunt blocate. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 03 August 2026

47:18

Alt Text!
Vorbește Lumea
31 Iulie 2026

01:46:29

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 15 | Controlul tensiunii arteriale în sezonul cald

29:16

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

A plecat de la Dinamo și a semnat cu PAOK Salonic!

Sport

U Cluj - FC Botoșani 0-0, ACUM pe Sport.ro! Start de meci