Executivul a subliniat şi calendarul strâns în care s-au judecat plângerile PSD şi anunţă că va ataca decizia magistraţilor cu recurs, potrivit News.ro.

"Măsuri importante pentru a facilita accesul tinerilor pe piaţa muncii, gestionarea fondurilor europene, încasarea veniturilor bugetare, prevenirea răspândirii bolilor la animale şi sprijinirea crescătorilor individuali de animale, precum şi pentru organizarea şi desfăşurarea unor activităţi ale instituţiilor statului nu vor putea fi puse în aplicare după ce Curtea de Apel Bucureşti a suspendat astăzi cinci Hotărâri adoptate de Guvern", a transmis, luni, Guvernul, într-un comunicat de presă.

Guvernul anunţă că va iniţia acţiunea de recurs împotriva deciziilor judecate de Curtea de Apel Bucureşti şi menţionează calendarul strâns al judecării acestora.

Potrivit Guvernului, luni, 27 iulie PSD a depus plângerile prealabile. Miercuri, 29 iulie, PSD a atacat 11 din cele 12 hotărâri şi a cerut suspendarea lor.

"În aceeaşi zi, începând cu ora 14:54, au început să intre la Secretariatul General al Guvernului (instituţie care reprezintă Guvernul în instanţă) citaţiile pentru cele cinci procese în care Curtea s-a pronunţat astăzi. Termenul a fost luni, 3 august, ora 11:00", au subliniat oficialii Guvernului.

Aceştia explică efectele celor cinci HG suspendate.

Tinerii şi persoanele vulnerabile nu vor mai beneficia de facilităţi la angajare

Hotărârea Guvernului cu nr.570/2026, adoptată la 23.07.2026, având ca obiect modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul ocupării forţei de muncă.

"Tinerii NEETs (Not in Education, Employment, or Training), cu vârsta între 16 şi 29 de ani care nu au un loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la nicio activitate de formare profesională nu vor mai beneficia de sprijin financiar pentru angajare", avertizează Guvernul.

Potrivit actului normativ adoptat de Guvern, a cărui aplicare a fost suspendată de Curtea de Apel Bucureşti, la prima angajare pe perioadă nedeterminată, tinerii ce corespund acestor criterii puteau beneficia de sprijin financiar în primii doi ani. În primul an, prima de stabilitate era de 1.000 de lei lunar. În al doilea an, suma lunară creştea la 1250 de lei. Sumele erau neimpozabile, însă condiţia era păstrarea locului de muncă.

"Acest ajutor urma să intre în vigoare în perioada următoare, în condiţiile în care Guvernul a aprobat modalitatea de acordare a acestei prime de stabilitate pentru tineri", se arată în comunicatul Guvernului.

Reglementări pentru gestionarea fondurilor externe, suspendate

Hotărârea Guvernului nr. 511/02.07.2026, având ca obiect modificarea Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Potrivit actului normativ, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene urma să îndeplinească funcţiile de operator de program şi punct naţional de contact pentru încă două mecanisme financiare prin care România va beneficia în total de aproximativ 600 de milioane de euro până în 2028.

"Este vorba despre Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2021-2028, prin care România va beneficia de asistenţă financiară acordată de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia în valoare de 304,64 milioane euro, şi Mecanismul Financiar Norvegian 2021-2028, prin care ţara noastră va beneficia de asistenţă financiară acordată de Norvegia în valoare de 291,61 milioane de euro", subliniază Guvernul.

Norme privind amenzile neachitate, suspendate

Hotărârea Guvernului nr. 530/09.07.2026, având ca obiect aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. XVII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2026 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru adoptarea unor măsuri pentru creşterea capacităţii financiare a unităţilor administrativ-teritoriale

Potrivit Guvernului, Normele reglementau responsabilităţile autorităţilor fiscale locale, ale Ministerului Finanţelor şi ale Ministerului Afacerilor Interne, precum şi mecanismul de schimb automat de date dintre sistemele informatice ale acestora, necesar pentru aplicarea, modificarea, revocarea şi încetarea măsurii de suspendare a dreptului de a conduce.

"Organele fiscale locale înregistrau în evidenţa fiscală amenzile contravenţionale rămase definitive şi transmiteau contribuabilului, în termen de cel mult 30 de zile, o somaţie de plată. Documentul ar fi cuprins informaţii privind cuantumul obligaţiei de plată, suma rămasă neachitată, termenul de 90 de zile acordat pentru achitare, precum şi data de la care începea şi data la care înceta suspendarea dreptului de a conduce în cazul neplăţii amenzii", arată Executivul.

Durata suspendării se calcula proporţional cu suma neachitată, respectiv o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neachitaţi, fără luarea în considerare a fracţiilor de zi.

Suspendarea sprijinului pentru crescătorii individuali de animale

Hotărârea Guvernului nr. 512/02.07.2026, având ca obiect aprobarea plafonului de cheltuieli aferent activităţii de colectare, transport, depozitare şi neutralizare a animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale, pentru anul 2026

Prin această Hotărâre, Guvernul aproba un plafon de 3,15 milioane lei pentru anul 2026 aferent schemei de ajutor de stat privind colectarea, transportul, depozitarea şi neutralizarea animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale.

"Se asigura astfel continuitatea aplicării schemei de ajutor de stat instituită prin HG nr. 1218/2024 şi aprobată de Comisia Europeană, precum şi predictibilitatea cadrului de finanţare. Măsura ar fi contribuit la prevenirea răspândirii bolilor la animale, mai ales ţinând cont de evoluţia agresivă a pestei porcine africane în România, la diminuarea costurilor cu combaterea şi eradicarea acestora şi la creşterea eficienţei economice a exploataţiilor zootehnice", arată oficialii Guvernului.

De asemenea, aplicarea acesteia ar contribui la respectarea normelor de biosecuritate, la protecţia mediului şi la menţinerea unui nivel ridicat al sănătăţii animalelor.

Neaplicarea unei Ordonanţe de urgenţă a Guvernului

Hotărârea Guvernului nr. 501/26.06.2026, având ca obiect modificarea Hotărârii Guvernului nr. 828/2024 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare

Prin actul normativ se reducea numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN), de la 182 la 180 de posturi, exclusiv demnitarul şi cabinetul acestuia.

Măsura avea în vedere reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal în anul 2026.

PSD a depus 12 plângeri prealabile pentru 12 HG-uri şi a sesizat Curtea de Apel Bucureşti pentru suspendarea executării hotărârilor publicate de guvernul interimar.