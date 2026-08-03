Astfel că transportul de mărfuri s-a redus drastic, la fel şi producția de electricitate.

În Italia 25 de zone sunt sub cod roșu. În Belgia a revenit căldura excesivă şi este cod portocaliu. La fel şi în 26 de departamente din Franța.

Arșița și seceta prelungită amenință polderele olandeze - porțiuni joase de uscat smulse mării prin îndiguire și drenare.

Peter van Duijvendijk, directorul programului de apărare anti-inundații: „Acum este atât de uscat încât turba își pierde umezeala și, odată cu ea, rezistența. Când turba slăbește, există riscul ca apa să se infiltreze prin dig și să inunde polderul.”

Fermierii afectați de restricțiile impuse culturilor se plâng că, dacă nu irigă, recoltele vor fi mai mici în acest sezon, iar prețurile vor crește. Situația se agravează de la an la an, spun specialiștii.

Peter van Duijvendijk: „În ultimii ani a fost tot mai secetă. În ultimul deceniu am avut aproximativ cinci veri foarte uscate. Asta înseamnă că trebuie să inspectăm digurile mult mai des."

Râul Waal este unul dintre afluenții importanți ai Rinului și o cale navigabilă care leagă portul Rotterdam de Germania.

Nivelul apei a scăzut atât de mult, încât pe fundul albiei au apărut ba o bicicletă ruginită, ba un cărucior de cumpărături.

Iar casele plutitoare au rămas aproape pe uscat.

Frans Schilte, proprietarul unei case plutitoare: „Aici au dragat fundul apei pe sub această ambarcațiune, cred că prin 2012.”

Într-un port de agrement din Koln ambarcațiunile sunt blocate în mâl.

Nivelul apei pe Rin – cel mai lung fluviu din Germania – a atins în weekend un minim istoric - 68 de centimetri.

Pe fondul secetei și al valului de căldură care persistă, nu există semne imediate de îmbunătățire, iar efectele se resimt deja asupra economiei.

Marcel Beck, managerul porturilor Neuss, Düsseldorf and Cologne: „Pentru transportul fluvial, asta înseamnă în primul rând că navele pot transporta mult mai puțină marfă. De exemplu, o navă care în mod normal duce între 2.000 și 2.500 de tone poate încărca acum doar 400, cel mult 600 de tone.”

Și în Cehia, râurile au secat.

Martin Kočárek, reporter TV Nova: „Acum merg chiar pe fundul Elbei. Vegetația din jur arată că pe aici nu a mai curs apă de ceva vreme. Doar acolo, pe canalul navigabil, mai există aproximativ un metru de apă.”

Reporter: „Ați mai văzut râul atât de secat?”

Localnic: „Sincer, nu-mi amintesc. Dar e o situație cu adevărat extremă.”

David Pik, reporter TV Nova: „Și râul Jihlava este aproape secat. În mod normal, vara apa ajungea până la genunchi. Acum abia îți acoperă gleznele, iar râul poate fi traversat aproape fără să-ți uzi picioarele."

Cu temperaturi care se apropie de 40 de grade, cam întreg teritoriul Cehiei intră sub avertizare de secetă extremă.