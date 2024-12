Florin Barbu - aviz favorabil pentru funcţia de ministru al Agriculturii. ”Vom produce 1,5 milioane de purcei anul viitor”



Membrii comisiilor de specialitate au avizat nominalizarea lui Barbu pentru portofoliul de la Agricultură cu 26 de voturi "pentru", 14 voturi "împotrivă" şi nicio abţinere.

Florin Barbu a declarat în cadrul audierilor că agricultura se confruntă în continuare cu o situaţie foarte grea, iar fermierii români au trecut prin multe provocări în ultimii ani, unele dintre cele mai grele fiind legate de schimbările climatice.

"În ultimii ani, fermierii români au trecut prin multe provocări şi vorbim aici de schimbări climatice, vorbim de foarte multe lucruri care trebuiau modificate la nivelul Comisiei Europene astfel încât fermierii să nu mai aibă condiţionalităţi şi, bineînţeles, anumite lucrări pe care trebuiau să le facă fermierii români să fie mult mai uşoare şi noi ca şi stat, trebuia să venim alături de ei. În primul rând, vreau să vă spun că în anul 2024, Ministerul Agriculturii, cu sprijinul dumneavoastră în Parlamentul României, este pentru prima oară şi fără precedent când a avut un buget alocat de aproape 7 miliarde (n.r. euro). Practic este pentru prima oară când Ministerul Agriculturii s-a clasat în primele trei ministere ca şi buget", a susţinut Florin Barbu în comisiile de specialitate ale Parlamentului.

Acesta a precizat că au fost lansate foarte multe programe la Ministerul Agriculturii, majoritatea fiind deja implementate, însă 2024 este primul în care fermierii au primit în acelaşi an despăgubirile la secetă.

"Un singur lucru vreau să vă spun: am fost alături de fermierii români, aşa cum am fost şi în calitatea de preşedinte al Comisiei de agricultură.

S-au întâmplat lucruri fără precedent în cadrul Ministerului Agriculturii şi cu sprijinul Guvernului României, pentru că anul acesta este pentru prima oară când fermierii români au primit în acelaşi an despăgubiri la secetă şi nu ca în alţi ani când le primeau în anul fiscal următor. (...) De asemenea, Ministerul Agriculturii, prin Guvernul României, a acordat credite cu dobândă fixă de 1,95% iar ROBOR şi toate comisioanele au fost achitate de către Ministerul Agriculturii. Este fără precedent în momentul de faţă la Ministerul Agriculturii să avem în industria alimentară contracte semnate de 1,5 miliarde euro şi vorbim aici de Investalim - 900 de milioane de euro şi 600 de milioane de euro pe Programul Naţional Strategic", a mai spus Barbu.

El a precizat că în următorii 4 ani, dacă se vor implementa programele din industria alimentară, România va deveni furnizor şi nu importator, şi se va clasa pe primul loc în sud-estul Europei la produse agroalimentare.

"În momentul de faţă, Ministerul Agriculturii are mai multe paliere de dezvoltare. Vorbim de vegetal, acolo unde în sistemul de irigaţii din România avem aproape 2,7 milioane de hectare de reabilitate. În momentul de faţă sunt reabilitate 1,6 milioane de hectare. Şi anul acesta s-au plătit pentru partea de investiţii 200 de milioane de euro, pentru apă gratuită pentru fermierii români 100 de milioane, dar am plătit şi 50% din consumul pe staţiile de punere sub presiune la sistemul de irigaţii pentru fermierii români, sume care au fost şi achitate la fel, fără precedent, în acelaşi an în care s-a produs această secetă peste fermierii români", a transmis parlamentarilor Florin Barbu.

În opinia sa, cel mai important proiect - Canalul Siret-Bărăgan - este în prezent în licitaţie, iar în curând se va anunţa câştigătorul.

"Canalul Siret-Bărăgan va intra în construcţii montaj începând cu luna martie 2025. Din acest canal peste 400.000 de hectare nu se vor mai iriga cu consum de energie, totul se va face prin sistem gravitaţional", a afirmat Florin Barbu.

De asemenea, acesta a reamintit sprijinul acordat fermierilor români pe infrastructura secundară de irigaţii unde a existat o alocare de 400 de milioane de euro, respectiv un sprijin direct către organizaţiile de udători de 1,5 milioane de euro pe fiecare staţie, fără cofinanţare şi cu TVA inclus. "În continuare identificăm sume şi pentru achiziţionarea de echipamente de irigat, astfel încât în România să închidem acest ciclu în sistemul de irigaţii, infrastructură principală, secundară, dar şi instalaţii de irigat, iar plantele să beneficieze de apă. Vă spun cu durere în suflet: milioane de metri cubi de apă din Dunăre să duc în Marea Neagră. Datoria noastră, a tuturor de aici, este să luăm această apă dulce şi să o ducem în câmpia din România", a subliniat ministrul propus pentru preluarea portofoliului la Ministerul Agriculturii.

El a adăugat că din anul 2023 în MADR nu se mai investeşte haotic, ci pe programe clare pe cele trei paliere importante din agricultură: vegetal, zootehnie şi procesare.

"Programele la Ministerul Agriculturii vor continua, pentru că rolul meu ca ministru al Agriculturii este să construiesc, nu să demolez. Lucrul acesta probabil s-a întâmplat în ultimii 30 de ani. Va anunţ cu tărie că din anul 2023 în Ministerul Agriculturii nu se mai investeşte haotic, se investeşte pe programe clare, pe cele trei paliere importante din agricultură - vegetal, zootehnie şi procesare - astfel încât să avem cantităţile necesare de materie primă pentru a ajunge, aşa cum spuneam, în următorii 4 ani, cea mai puternică ţară din sud-estul Europei ca şi procesare", a transmis Barbu.

Acesta a anunţat că România va mai produce de anul viitor, din martie, 1,5 milioane de purcei, ceea ce înseamnă că "nu mai îl cumpărăm cu 125 euro din import ci îl producem la noi acasă cu 50 euro, iar aceşti bani rămân în conturile fermierilor şi fermierii pot să se dezvolte".

Nu în ultimul rând, ministrul propus pentru portofoliul Agriculturii a susţinut că România a ajuns în prezent la aproape 500 de milioane de pui.

"Practic am investit şi am finalizat încă 80 de milioane de locuri de cazare pentru creşterea în sectorul avicol din România. Şi mai mult de atât, România a ajuns la un record de a exporta aproape 40% din producţia de pui din România, pentru că are un pui de calitate. România are pui crescut cu 70-90% porumb. Ţările care consumă puiul din România - Franţa şi Italia - sunt negociate de mine la Comisia Europeană", a transmis în audieri Florin Barbu.

Miniştrii propuşi în noul Guvern Ciolacu sunt audiaţi luni în comisiile de specialitate ale Parlamentului, potrivit programului aprobat de Birourile permanente reunite. Audierile în comisii au început la ora 13:00 şi se vor încheia în jurul orei 16:30.

