Glenn Pysher, cunoscut de familie și prieteni sub numele de Bubba, și-a petrecut seara de sâmbătă sărbătorind alături de prieteni la un bar din Upper Pottsgrove, Pennsylvania. Când grupul a decis să mute petrecerea la o casă din apropiere, Pysher a mers singur până acolo și, din greșeală, a bătut la ușa greșită, relatează CBS News.

Mama sa, Erin Pysher, a spus că este de părere că fiul ei s-a „încurcat”, deoarece casa se află într-o zonă împădurită.

Proprietarii casei au sunat la 911 pentru a anunța o tentativă de pătrundere prin efracție. Poliția a sosit în primele ore ale zilei de duminică și l-a găsit pe Pysher în spatele locuinței.

„Probabil bătea la ușă spunând: «Hei, lăsați-mă să intru, unde sunteți, ce faceți?». Iar proprietarii au crezut că încearcă să pătrundă în casă și au chemat poliția”, a declarat mama sa pentru CBS News, explicând ce crede că s-a întâmplat.

Potrivit Biroului Procurorului Districtual din Montgomery County, acolo a avut loc o confruntare, în urma căreia Glenn Pysher a fost împușcat și ucis. Departamentul de Poliție din Upper Pottsgrove nu a făcut publice informații despre incident, precizând doar că acesta este în curs de investigare.

„La 12:32 avem înregistrarea apelului, iar el vorbea la telefon cu prietenii lui”, a declarat mama sa pentru CBS News.

„Până la 12:35, cred că polițiștii ajunseseră deja și îl împușcaseră. Niciun Taser. Nimic. Direct folosirea forței letale”, a spus ea, adăugând că familia nu a primit nicio informație din partea departamentului de poliție. Biroul Detectivilor din Montgomery County nu a răspuns solicitării CBS News de a comenta situația.

„Vreau doar ca lucrurile să fie făcute cum trebuie. Vreau să cunosc adevărul”, a declarat tatăl său, Glenwood Pysher.

Erin Pysher spune că fiului ei îi plăcea să joace baseball și că abia aștepta să joace pentru Saint Elizabeth University din Florham Park, New Jersey, unde se transferase recent.

„Urma să-l duc la facultate și să-l ajut să-și pregătească camera din cămin. Trebuia să înceapă cursurile luni”, a spus mama sa.

Durerea mamei: „Îmi este greu să respir”

„Este ireal. Nici măcar nu știu cum să explic. Simt atât de multă tristețe în suflet. Nu pot… îmi este greu să respir.”, a mai spus ea.

„Era un copil atât de bun”, a declarat Glenwood Pysher pentru CBS News.

„Comunitatea de aici îl iubea și nimeni nu poate să creadă că i s-a întâmplat așa ceva acestui tânăr care nu ar fi făcut rău nici măcar unei muște.”,a conchis mama studentului decedat.