Bolojan a precizat că va discuta cu ministrul Educației pentru ca actualul sistem să rămână în vigoare. „Vom regla lucrurile în sensul în care, discutând cât se poate de clar această situație, foarte probabil vom rămâne pe actualul sistem", a spus premierul interimar marți seară la Digi24, transmite news.ro.

În spatele propunerii inițiale stă un raționament al Ministerului Educației, pe care însuși Bolojan l-a explicat: „bursa este un element de sprijin pentru a te duce la școală - poate fi bursă de merit, poate fi bursă socială - așa a fost, să spunem, logica Ministerului când a luat în calcul o astfel de propunere". Totuși, premierul a subliniat că proiectul se află încă în transparență decizională, iar forma finală va fi alta.

„E un proiect care este în transparență decizională. Voi discuta cu domnul ministru și, în momentul în care el va ajunge să fie adoptat în Guvern, dacă va fi adoptat în perioada următoare, va ajunge într-o formă în care aceste discuții vor fi eliminate", a mai declarat Ilie Bolojan.

Astfel, elevii din familii defavorizate ar urma să primească în continuare sprijin financiar și pe timpul vacanțelor, contrar propunerii inițiale a ministerului de resort.