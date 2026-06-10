"Aşa cum am promis ieri, am revenit astăzi, am avut o discuţie foarte bună la grupul minorităţilor naţionale, înţeleg foarte bine aşteptările pe care le au. Mă bucur că deputaţii şi senatorii români conştientizează tot mai mult gravitatea situaţiei în care se află ţara. De aceea le-am prezentat şi lista de miniştri pe care îi propun. Voi continua şi astăzi şi mâine şi în zilele următoare, oricât va fi necesar, să discut cu oamenii politici, cu liderii partidelor politice parlamentare, pentru că îmi doresc să deblocăm această situaţie tensionată şi extrem de complicată în care se află ţara", a spus premierul desemnat, la Parlament, după o nouă discuţie cu parlamentarii de la minorităţile naţionale.

"Sunt pregătit să găsim un compromis necesar pentru a oferi României stabilitate, predictibilitate şi o perspectivă clară în ceea ce priveşte viitorul imediat", a mai spus premierul desemnat, potrivit News.ro.

El a menţionat că a spus cât se poate de clar că îşi doreşte ca acest guvern să fie format din specialişti.

"Acolo unde există neclarităţi, nemulţumiri, evident că sunt dispus să discut cu partidele şi putem propune alte persoane agreate de toată lumea", a menţionat el.

Întrebat dacă urmează o nouă rundă de discuţii cu liderii partidelor, pentru acest compromis, Tomac a răspuns: "Eu discut cu lideri politici în fiecare zi şi evident că prin acest mesaj pe care îl transmit îi asigur pe toţi liderii politici de toată buna-credinţă şi de disponibilitatea de a discuta în fiecare zi. (..) Sunt dispus să discut cu partidele politice fiecare membru propus, tocmai pentru că îmi doresc să depăşim această etapă, tocmai pentru că îmi doresc să oferim României un guvern cu puteri depline, pentru a continua să gestionăm urgenţele pe care le are această ţară", a explicat premierul desemnat.

Tomac a arătat că, pentru că a existat această dezbatere publică cu privire la componenţa cabinetului, inclusiv la nivel de secretari de stat, el crede că o soluţie rezonabilă şi corectă este să avem nu doar miniştri din afara partidelor politice, ci inclusiv secretari de stat, poate chiar mai puţini, pentru a face lucrurile cât mai eficiente.