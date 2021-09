După 6 zile, Nicușor Dan îi răspunde lui Cîțu, care i-a cerut mai multă implicare cu privire la numărul de paturi de la ATI

Agerpres

Primarul general, Nicuşor Dan, afirmă că nu doreşte să răspundă afirmaţiei premierului care a cerut "mai mult implicare" din partea Primăriei Capitalei cu privire la creşterea numărul de paturi la Terapie Intensivă în spitalele aflate în subordinea PMB.

Dan a transmis că nu adresează în public criticile pe care le are şi că nu vrea să intre în polemici cu cei care îl susţin, conform News.ro.

Edilul a ţinut să sublinieze însă că autoritatea locală a implementat ceea ce a decis CNSU şi că s-a implicat în gestionarea pandemiei, atât cât a avut atribuţii.

"Nu am vrut să intru într-o polemică cu primul ministru, cum de fapt am evitat toate aceste luni de mandat să intru într-o polemică cu coaliţia care mă susţine la Primăria Capitalei. (...) Toate criticile - am şi eu critici - vreau să le fac în cadru intern. Coordonarea întregii activităţi pe coronavirus revine CNSU, în particular doctorului Arafat, care coordonează CNSU, şi noi am făcut tot ce a ţinut de noi în toate etapele de când am preluat mandatul. Mai mult, am avut şi iniţiative, de exemplu am detaşat la un moment dat 200 de persoane la Arena Naţională, medici de medicină şcolară, am detaşat oameni la Ambulanţă. Deci tot de a ţinut de noi am făcut în ceea ce priveşte combaterea coronavirusului. (...) Noi facem ceea ce ne spune CNSU. Am reuşit să avem, în urma aprobărilor de la DSP, 54 de paturi pe Terapie Intensivă, mai avem 28 pe terapie intermediară şi peste 700 de paturi dedicate pentru bolnavi cu coronavirus”, a afirmat Nicuşor Dan luni seară, la B1 Tv.

El a menţionat că în Bucureşti există 200.000 de persoane vaccinate prin implicarea Primăriei.

Edilul s-a arătat "fericit" că nu se pune problema carantinării Capitalei.

"Sunt fericit că pentru moment nu se pune problema carantinării de vreun fel pentru că asta ar însemna o stopare a economiei şi implicit a banilor la buget. În proporţie faţă de populaţie suntem pe locul 3 sau patru după Cluj, Ilfov. Pe săptămână am crescut foarte mult. Acum 4-5 săptămâni eram la 2-300 şi acum suntem la 5.000, ceea ce e foarte mult”, a adăugat Nicuşor Dan.

Conform acestuia, din cele 19 spitale aflate în administrarea Primăriei Bucureşti, 12 sunt implicate în tratarea pacienţilor COVID.

Premierul Florin Cîţu declara, marţi, la videoconferinţă cu prefecţii, reprezentanţii Direcţiilor de Sănătate Publică, managerii de spitale, şefii secţiilor ATI, UPU, reprezentanţii ISU şi cei ai ASSMB, că vrea mai multă implicare din partea Primăriei Capitalei cu privire la creşterea numărul de paturi la terapie intensivă în spitalele aflate în subordinea PMB, în contextul noului val al pandemiei. Şeful Guvernului a adăugat că reprezentanţii direcţiilor de sănătate publică trebuie să iasă din birouri şi să discute cu managerii spitalelor pentru a se asigura că există toate resursele necesare în perspectiva valului al patrulea al pandemiei de COVID.