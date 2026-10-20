„E clar de acum că PSD va investi incredibil de multă energie și bani în vânătoarea foștilor miniștri USR. Vor face asta pentru a acoperi propria lipsă de soluții”, susține el, promițând că USR va fi „umbra lor”, potrivit News.ro.

„Așa cum am promis, USR a votat împotriva guvernului PSD și a făcut spume Grindeanu. A trecut Guvernul, dar e important să știi că USR s-a ținut de cuvânt, nu am votat această aberație. Știu că asta nu e o mare consolare pentru mulți dintre voi care sunteți revoltați și îngrijorați de ce înseamnă un guvern PSD pentru țară, pentru viața voastră”, a afirmat Dominic Fritz, într-un mesaj video postat pe Facebook.

El a explicat că, de marți, USR nu mai este la guvernare și le-a mulțumit miniștrilor formațiunii Diana Buzoianu, Radu Miruță, Irineu Darău, Oana Țoiu, care și-au încheiat mandatele, pentru „curajul de care au dat dovadă, pentru cum s-au luptat cu piloșii, cu corupții, ca să livreze rezultate reale pentru români”.

Dominic Fritz acuză PSD că va începe „vânătoarea foștilor miniștri USR”

„Și vreau să vă promit că fix ăsta este spiritul și sunt valorile cu care intrăm în opoziție, cu capul sus, neobosiți și mai ales cu gândul la voi care ne susțineți și care v-ați pus speranțele în USR. Dacă ați văzut cât de agresiv a atacat Sorin Grindeanu USR-ul în declarația lui din Parlament, înțelegeți cât de mult am deranjat de fapt. E clar de acum că PSD va investi incredibil de multă energie și bani în vânătoarea foștilor miniștri USR. Vor face asta pentru a acoperi propria lipsă de soluții, în afară, evident, de soluții pentru ai lor privilegiați și cutiile de pantofi. Au promis marea cu sarea, dar știu și eu că nu vor putea să se țină de cuvânt, așa că au nevoie de un țap ispășitor. Ne urăsc pentru că am arătat că se poate altfel”, a susținut Fritz.

Liderul USR promite că partidul va urmări fiecare mișcare a celor de la guvernare

El a promis că reprezentanții USR vor fi „umbra” celor de la guvernare.

„Îți promit că vom fi umbra lor, le vom urmări fiecare mișcare, ce fac cu banii voștri, fiecare lege cu dedicație, fiecare numire, fiecare contract. Vom arăta cine blochează reformele, cine pune sinecuri și cine pune din nou statul în slujba sistemului mafiot, în timp ce oamenii, voi, sunteți sărăciți. Și, cel mai important, vom construi o mare mișcare politică, care să câștige următoarele alegeri peste tot în țară. Pentru asta e nevoie și de tine, de voi. Nu le dați PSD-iștilor satisfacția să vă resemnați, haideți să transformăm toată frustrarea despre tupeul și corupția lor în acțiune. Eu și USR suntem pregătiți de luptă, hai și tu”, a conchis liderul USR.