Luca Niculescu, fără apartenență politică, a propus o echipă alcătuită din miniștri care provin din Partidul Social Democrat (PSD), principala formațiune în România, și tehnocrați, potrivit News.ro.

„România are nevoie de un Guvern cu puteri depline după atâtea luni de criză politică”, a declarat el marți în Parlament.

„Trăim într-o lume tot mai incertă. Există un război la frontiera României, iar amenințările la adresa securității europene sunt mai mari decât acum câțiva ani”, a declarat el.

România a intrat într-o criză politică după căderea, în urmă cu cinci luni, a unei coaliții proeuropene de patru partide, condusă de către premierul liberal Ilie Bolojan.

De atunci, Partidul Alianța pentru Uniunea Românilor (AUR, extremă dreapta) domină în sondaje, cu aproape 40% în intențiile de vot, și cere alegeri anticipate.

Această perspectivă a fost îndepărtată însă de către președintele de centru Nicușor Dan, potrivit căruia un nou scrutin nu poate decât să prelungească instabilitatea politică și să agraveze situația finanțelor publice.

Șeful statului a exclus, de asemenea, orice participare a extremei drepte la un Guvern.

El l-a desemnat pe Luca Niculescu la începutul acestei luni să formeze un Guvern, apreciind că experiența sa diplomatică îi oferea cele mai bune șanse să reunească o majoritate parlamentară.

Luca Niculescu, desemnat să formeze un Guvern după luni de criză politică

Luca Niculescu, secretar de stat la Ministerul de Externe, unde superviza procesul de aderare a României la Organizația Cooperării și Dezvoltării Economice (OCDE), a deținut anterior mai multe posturi diplomatice în Franța.

Un fost jurnalist, el a fost redactor-șef al Radio France Internationale (RFI) Roumanie și corespondent al mai multor publicații franceze.

România, un stat membru al Uniunii Europene (UE) și al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), care are o frontieră cu Ucraina, se confruntă cu o puternică instabilitate politică de la anularea alegerilor prezidențiale în decembrie 2024, pe fondul unor acuzații de amestec al Rusiei.

Alegerile legislative organizate în aceeași lună au condus la un Parlament fragmentat, în care partide de extremă dreapta au obținut aproape o treime dintre mandate.

În mai 2026, PSD a ieșit din coaliția de la putere, în urma unor dezacorduri cu Ilie Bolojan cu privire la politica bugetară și măsuri de austeritate.

PSD s-a aliat apoi cu extrema dreaptă și a adoptat o moțiune de cenzură care a antrenat căderea Guvernului.

„Votăm pentru posibilitatea de a modifica o linie de conduită care a făcut mult rău României și economiei”, a declarat marți șeful PSD, Sorin Grindeanu.

Liberalii – în pofida faptului că au trecut în opoziție – au votat în favoarea Guvernului Luca Niculescu.

„România are nevoie de un Guvern operațional pentru a evita prăbușirea anumitor instituții publice și a unor servicii de bază”, declara Ilie Bolojan în weekend.

În afară de PSD și PNL, Luca Niculescu a fost susținut și de partidul minorității ungare UDMR.

Tensiunile politice ar putea reapărea între miniștrii social-democrați și tehnocrați

Rămâne de văzut cât timp va rezista acest cabinet de circumstanță.

PSD a anunțat că va reevalua situația în șase luni, în timp ce PNL s-a angajat să susțină Guvernul în vederea adoptării unui buget pe 2027.

Analistul politic Sergiu Mișcoiu consideră că tensiunile politice ar putea reapărea rapid între miniștrii social-democrați și tehnocrați.

„Riscăm să asistăm la o nouă serie de ostilități încă din această primăvară”, a declarat pentru AFP analistul.

„Prim-ministrul va trebui în mare parte să facă pe pompierul, să stingă incendiile și să facă lucrurile să avanseze în circumstanțele actuale”, adaugă el.