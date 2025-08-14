Discuții noi între PSD și Ambasada SUA, dar programul Visa Waiver rămâne nerezolvat

Stiri Politice
14-08-2025 | 13:15
Sorin Grindeanu SUA
Facebook/ Sorin Grindeanu

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a discutat joi cu Michael Dickerson, Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la Bucureşti, despre „teme de interes strategic”, însă în ceea ce privește programul Visa Waiver nu s-a ajuns la nicio conluzie. 

autor
Claudia Alionescu

Liderul social-democrat a transmis că „suntem interesaţi, în primul rând, de consolidarea prezenţei militare americane în România”.

Discuţii punctuale cu Michael Dickerson, Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la Bucureşti, pe teme de interes strategic pentru România, ca pilon de stabilitate la Marea Neagră şi în cadrul Flancului Estic al NATO. Suntem interesaţi, în primul rând, de consolidarea prezenţei militare americane în România, dar şi de creşterea relevanţei României în noul context geopolitic, având în vedere întâlnirea de mâine, din Alaska, dintre preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele rus, Vladimir Putin”, a transmis, joi, preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

Dincolo de rolul de factor de stabilitate în regiune, „România trebuie să devină şi un actor important în industria de apărare europeană”, mai spune Grindeanu. 

Pentru România, un subiect important în plan bilateral îl reprezintă şi Programul Visa Waiver. Consider că există o fereastră de oportunitate pentru ca SUA să revină asupra deciziei şi să includă din nou România în acest program. Un pas în această direcţie ar însemna inclusiv o confirmare a creşterii relevanţei României în noua configuraţie geostrategică”, a mai transmis Sorin Grindeanu.

Citește și
Visa Waiver
Ministrul Emil Hurezeanu: Discuţii despre vizele pentru SUA vor avea loc, la Washington, în zilele următoare

Preşedintele american Donald Trump şi cel rus Vladimir Putin se vor întâlni vineri pentru prima dată de la începutul invaziei ruse din 2022, pentru a încerca să găsească o modalitate de a pune capăt conflictului.

Întâlnirea este deja considerată „istorică”.

Modificări importante la procesul de obținere și reînnoire a vizelor SUA pentru cetățenii români începând din septembrie 2025

Ambasada SUA la București a anunțat că, începând cu 2 septembrie 2025, vor fi schimbări privind reînnoirea vizelor fără interviu.

Facilitățile pentru reînnoirea fără interviu vor fi restrânse, iar majoritatea solicitanților de vize non-imigrant, inclusiv copiii sub 14 ani și persoanele peste 79 de ani, vor trebui să susțină un interviu personal.

Va fi introdusă o nouă taxă de „integritate a vizei” de cel puțin 250 de dolari, suplimentară costurilor actuale.

În anul fiscal 2024, SUA au emis aproape 11 milioane de vize non-imigrant.

Pe 25 martie 2025, Departamentul pentru Securitate Internă al SUA a anunțat suspendarea pe termen nelimitat a includerii României în programul Visa Waiver, pentru a asigura respectarea cerințelor stricte de securitate.

Trump amenință Rusia cu „consecințe grave” dacă Putin nu acceptă să oprească războiul după întâlnirea din Alaska

Sursa: News.ro

Etichete: ambasada SUA, grindeanu, visa waiver,

Dată publicare: 14-08-2025 13:15

Articol recomandat de sport.ro
Mihaela Rădulescu, mesaj tulburător: "Am trăit în fiecare zi. Am fost mereu împreună"
Mihaela Rădulescu, mesaj tulburător: "Am trăit în fiecare zi. Am fost mereu împreună"
Citește și...
România a angajat un fost șef al instituției care acordă Visa Waiver pentru a ne face lobby la Washington. Cât este onorariul
Stiri Politice
România a angajat un fost șef al instituției care acordă Visa Waiver pentru a ne face lobby la Washington. Cât este onorariul

România va plăti un onorariu de 25.000 de dolari pe lună unei firme americane pentru a ne face lobby la Washington în vederea reprimirii în cadrul Visa Waiver. Firma este controlată de un fost șef al Homeland Security, cea care acordă aceste vize.  

Ministrul Emil Hurezeanu: Discuţii despre vizele pentru SUA vor avea loc, la Washington, în zilele următoare
Stiri actuale
Ministrul Emil Hurezeanu: Discuţii despre vizele pentru SUA vor avea loc, la Washington, în zilele următoare

Discuţii tripartite despre Visa Waiver vor avea loc, la Washington, în zilele următoare, între reprezentanţii Comisiei Europene, reprezentanţii Departamentului de Securitate Internă din Statele Unite şi reprezentanţii Ministerului de Interne al României.

Emil Hurezeanu a recunoscut oficial, după două luni, motivele pentru care România a fost scoasă din Visa Waiver
Stiri actuale
Emil Hurezeanu a recunoscut oficial, după două luni, motivele pentru care România a fost scoasă din Visa Waiver

La două luni după ce România a fost exclusă din Programul Visa Waiver, autoritățile de la București recunosc public, motivele invocate de administrația Trump.

Document: Eliminarea României din Visa Waiver. Anularea alegerilor de anul trecut, printre motivele invocate de americani
Stiri externe
Document: Eliminarea României din Visa Waiver. Anularea alegerilor de anul trecut, printre motivele invocate de americani

Nerespectarea de către România a ceea ce Casa Albă consideră a fi norme democratice, după anularea alegerilor de anul trecut a fost luată în considerare de administraţia Trump pentru excluderea României din Programul Visa Waiver, scrie POLITICO.

Reacția lui Ilie Bolojan, după ce George Simion a mulțumit SUA că a exclus România din Visa Waiver
Stiri Politice
Reacția lui Ilie Bolojan, după ce George Simion a mulțumit SUA că a exclus România din Visa Waiver

Afirmația candidatului AUR la prezidențiale, George Simion, privind faptul că România nu face parte din programul Visa Waiver „nu a fost o declarație inspirată” , a declarat președintele interimar, Ilie Bolojan.

Recomandări
Economia României a crescut cu 1,2% din PIB. Scăderea consumului și factorii externi mențin riscul de recesiune
Stiri Economice
Economia României a crescut cu 1,2% din PIB. Scăderea consumului și factorii externi mențin riscul de recesiune

PIB-ul a crescut cu 1,2% în trimestrul 2 al acestui an, comparativ cu trimestrul anterior, arată datele INS. Economia a crescut cu 0,3 % în trimestrul 2, faţă de acelaşi trimestru din anul 2024 pe seria brută şi cu 2,1% pe seria ajustată sezonier.

Marea întâlnire dintre Putin şi Trump va începe vineri la ora 22:30. Întrevederea, urmată de o conferință comună de presă
Stiri externe
Marea întâlnire dintre Putin şi Trump va începe vineri la ora 22:30. Întrevederea, urmată de o conferință comună de presă

Întâlnirea de la Anchorage (Alaska) între preşedinţii american şi rus, Donald Trump şi Vladimir Putin, va începe vineri la ora 19:30 GMT (22:30 ora României) a anunţat joi Kremlinul, citat de AFP.

Codul galben de caniculă a fost extins. Temperaturi de până la 37 de grade în peste jumătate de țară
Vremea
Codul galben de caniculă a fost extins. Temperaturi de până la 37 de grade în peste jumătate de țară

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis noi atenţionări Cod galben de caniculă, valabile joi şi vineri, în peste jumătate din ţară, inclusiv în Bucureşti.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 13 August 2025

45:52

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12