Discuții noi între PSD și Ambasada SUA, dar programul Visa Waiver rămâne nerezolvat

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a discutat joi cu Michael Dickerson, Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la Bucureşti, despre „teme de interes strategic”, însă în ceea ce privește programul Visa Waiver nu s-a ajuns la nicio conluzie.

Liderul social-democrat a transmis că „suntem interesaţi, în primul rând, de consolidarea prezenţei militare americane în România”.

„Discuţii punctuale cu Michael Dickerson, Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la Bucureşti, pe teme de interes strategic pentru România, ca pilon de stabilitate la Marea Neagră şi în cadrul Flancului Estic al NATO. Suntem interesaţi, în primul rând, de consolidarea prezenţei militare americane în România, dar şi de creşterea relevanţei României în noul context geopolitic, având în vedere întâlnirea de mâine, din Alaska, dintre preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele rus, Vladimir Putin”, a transmis, joi, preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

Dincolo de rolul de factor de stabilitate în regiune, „România trebuie să devină şi un actor important în industria de apărare europeană”, mai spune Grindeanu.

„Pentru România, un subiect important în plan bilateral îl reprezintă şi Programul Visa Waiver. Consider că există o fereastră de oportunitate pentru ca SUA să revină asupra deciziei şi să includă din nou România în acest program. Un pas în această direcţie ar însemna inclusiv o confirmare a creşterii relevanţei României în noua configuraţie geostrategică”, a mai transmis Sorin Grindeanu.

Preşedintele american Donald Trump şi cel rus Vladimir Putin se vor întâlni vineri pentru prima dată de la începutul invaziei ruse din 2022, pentru a încerca să găsească o modalitate de a pune capăt conflictului.

Întâlnirea este deja considerată „istorică”.

Modificări importante la procesul de obținere și reînnoire a vizelor SUA pentru cetățenii români începând din septembrie 2025

Ambasada SUA la București a anunțat că, începând cu 2 septembrie 2025, vor fi schimbări privind reînnoirea vizelor fără interviu.

Facilitățile pentru reînnoirea fără interviu vor fi restrânse, iar majoritatea solicitanților de vize non-imigrant, inclusiv copiii sub 14 ani și persoanele peste 79 de ani, vor trebui să susțină un interviu personal.

Va fi introdusă o nouă taxă de „integritate a vizei” de cel puțin 250 de dolari , suplimentară costurilor actuale.

În anul fiscal 2024, SUA au emis aproape 11 milioane de vize non-imigrant.

Pe 25 martie 2025, Departamentul pentru Securitate Internă al SUA a anunțat suspendarea pe termen nelimitat a includerii României în programul Visa Waiver, pentru a asigura respectarea cerințelor stricte de securitate.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













