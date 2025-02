Diana Șoșoacă, vizată de un denunț penal pentru promovarea cultului lui Ceaușescu în plenul Parlamentului European

Potrivit IICCMER, Şoşoacă a avut o intervenţie în plenul Parlamentului European, în care le-a recomandat colegilor să elaboreze strategiile de politică externă după modelul lui Nicolae Ceauşescu, afirmând: „Nimeni nu l-a egalat vreodată”.

„Astfel de manifestări nu trebuie privite ca simple exerciţii de nostalgie sau ca o încercare inofensivă de rescriere a trecutului, ci ca simptome ale unei gândiri periculoase, care sfidează sacrificiile celor care au luptat pentru democraţie. Într-o Europă construită pe lecţiile tragice ale totalitarismului, promovarea unor astfel de idei trebuie ferm sancţionată, nu doar prin reacţia societăţii civile, ci şi printr-o atitudine responsabilă din partea instituţiilor europene şi româneşti”, se arată într-un comunicat de presă al IICCMER.

Potrivit IICCMER, în 11 februarie 2025, Diana Şoşoacă a avut o intervenţie de aproximativ 1 minut şi jumătate în plenul Parlamentului European, în cadrul căreia le-a recomandat colegilor să elaboreze strategiile de politică externă după modelul dictatorului Nicolae Ceauşescu.

„Vorbiţi aici (în plenul Parlamentului European, n.n.) pentru prima dată despre creştini, dar când am ridicat icoana în Plenul Parlamentului European, m-aţi sancţionat. Când am vorbit şi am acuzat-o pe Ursula von der Leyen de acţiuni care au dus la crime în pandemie, din nou m-aţi sancţionat. Vorbiţi acum să apăraţi creştinii. Cum să apăraţi creştinii din ţările arabe, când dumneavoastră acuzaţi toate ţările arabe? Nu îi respectaţi, nu îi cunoaşteţi. Nici pe perşi, nici pe arabi. Îi discreditaţi pe Trump, îl discreditaţi pe Putin, sunteţi în război cu toată lumea. Vreţi strategii? Vă dau un sfat. Uitaţi-vă la politica lui Nicolae Ceauşescu. Nimeni nu l-a egalat vreodată. Dictator, dictator, dar a avut cea mai bună politică externă. A reuşit să pună la aceeaşi masă Israelul şi Palestina şi a adus pacea în regiune. De aceea, Comisia Europeană se pare că nu este pregătită. Doamna Ursula von der Leyen nu face decât să ne pună în război cu toată lumea, şi de aici, din plenul Parlamentului European, îi cer demisia Ursulei von der Leyen”, a declarat Diana Şoşoacă în plenul Parlamentului European.

„Faţă de dispoziţiile art. 5 din OUG 31/2002, precum şi în considerarea scopului şi atribuţiilor IICCMER, astfel cum sunt ele definite prin HG nr. 1372/2009, am apreciat că se impune sesizarea organelor de urmărire penală în vederea efectuării demersurilor ce se impun pentru a se atrage răspunderea penală a persoanei vinovate”, arată IICCMER în comunicatul citat.

Potrivit articolului 5 din OUG nr. 31/2002, „fapta persoanei de a promova, în public, cultul persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi.”

„În acest sens, arătăm că mesajul transmis de europarlamentarul Diana Ivanovici Şoşoacă în legătură cu Nicolae Ceauşescu este de natură a promova cultul personalităţii acestuia – în sensul sus-menţionat, prin prezentarea, cu caracter vădit admirativ, a pretinselor calităţi ale acestuia, cei prezenţi fiind încurajaţi să-l ia drept exemplu pentru presupusele sale abilităţi în materie de politică externă. Pe de altă parte, apreciem că este îndeplinită şi condiţia ca atitudinea de admiraţie, de promovare la adresa fostului dictator să fie sistematică, în sensul că idei similare au mai fost promovate în spaţiul public şi cu alte ocazii”, se mai arată în comunicatul citat.

