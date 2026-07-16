În dosar a fost trimis în judecată şi fostul soţ al Dianei Şoşoacă, Silvestru, acuzat de patru infracţiuni de lipsire de libertate în mod ilegal şi o infracţiune de lovire sau alte violenţe, informează Agerpres.

Acesta este o parte din dosarul aflat la Parchetul General pentru care Parlamentul European i-a ridicat imunitatea Dianei Şoşoacă. Restul acuzaţiilor, care se referă la propaganda legionară, au fost disjunse şi sunt investigate separat de procurori.

În decembrie 2021, o jurnalistă de la o televiziune din Italia a depus plângere penală împotriva Dianei Şoşoacă, pe care o acuză că a sechestrat-o în cabinetul ei de avocatură din Bucureşti din cauza neînţelegerilor legate de un interviu.

Concret, o echipă a postului public de televiziune din Italia (RAI Uno), din care făcea parte şi jurnalista Lucia Goracci, a mers în biroul de avocat deţinut de Diana Şoşoacă pentru realizarea unui interviu. Scandalul a izbucnit după ce fosta senatoare s-a răzgândit asupra întrebărilor, a încuiat uşa şi a chemat Poliţia.

O echipă de agenţi de la Secţia 4 s-a deplasat la faţa locului, însă soţul fostei senatoare, Silvestru Şoşoacă, l-a agresat pe unul dintre poliţişti.

"În data de 10 decembrie 2021, cei doi inculpaţi au lipsit de libertate patru persoane (trei persoane vătămate şi un martor), care fuseseră invitate în incinta cabinetului de avocat din Bucureşti al inculpatei în vederea realizării unui interviu. În acelaşi context, cel de al doilea inculpat a exercitat acte de violenţă asupra uneia dintre persoanele vătămate, lovind-o cu pumnii în zona umărului şi peste braţ şi smulgându-i masca sanitară de pe faţă. Procurorul a reţinut că acţiunea de lipsire de libertate a fost generată de nemulţumirea inculpatei cu privire la întrebările adresate de una dintre persoanele vătămate (jurnalist) şi nicidecum de comiterea unor infracţiuni de către persoanele vătămate, acestea fiind supravegheate pe tot parcursul interviului de către celălalt inculpat şi un martor", spune Parchetul într-un comunicat de presă.

Parlamentarii pot fi urmăriți penal și judecați pentru fapte care nu au legătură cu opiniile politice

Parchetul menţionează că, la momentul comiterii faptei, Diana Şoşoacă avea calitatea de senator.

Potrivit legii, deputaţii şi senatorii beneficiază de protecţia autorităţii pe durata exercitării mandatului de parlamentar, fiind purtători ai autorităţii publice de stat.

Diana Şoşoacă beneficia la data faptei de imunitate parlamentară pentru opinii politice, aspect reglementat de dispoziţiile art.20 - 22 din Legea nr.96/2006 şi art.72 din Constituţie. Astfel, imunitatea parlamentară este limitată la opinii politice, respectiv pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului cu privire la care deputaţii şi senatorii nu pot fi traşi la răspundere juridică.

Deputaţii şi senatorii pot fi urmăriţi penal şi trimişi în judecată pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.