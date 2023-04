Deputații din Comisia Juridică vor vota modificarea legii privind abuzul în serviciu, cu prag de 9000 de lei

Este vorba despre pragul valoric de 250.000 de lei, pentru încadrarea unei fapte la abuz în serviciu, care a adus aminte de OUG 13 din timpul guvernării PSD, când Liviu Dragnea era președintele partidului, și care a dus la ample proteste în stradă.

Senatul a adoptat, recent, proiectul de lege al Guvernului pentru modificarea Codului penal şi a altor acte normative, pentru punerea în acord cu decizii ale Curţii Constituţionale, prin care pragul pentru abuzul în serviciu, care se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani, se stabileşte la 250.000 de lei.

Ministerul Justiţiei a anunţat, ulterior, că va susţine adoptarea de către Camera Deputaţilor a unui prag de 9.000 de lei la infracţiunea de abuz în serviciu.

”Am revenit tocmai pentru că în urma acestor reacții care au venit din societatea civilă, pe care l-am receptat, la care am fost atent și eu și membrii coaliției, am hotărât că e mai bine OK să începem această dezbatere de la un nivel inferior.

Suma de 9.000 lei este undeva în zona două-trei salarii medii pe economie. Dacă acolo se dorește acea plasare a acestei concepții din spatele codului cu o zonă contravențională extrem de restrânsă și o zonă de infracționalitate mai mare extinsă, asta rămâne să decidă Parlamentul. Până la urmă, e o opțiune de politică penală.” - a explicat ministrul într-un interviu pentru Știrile Pro TV.

Liderii coaliţiei, Nicolae Ciucă şi Marcel Ciolacu, au anunţat că susţin propunerea venită de la Ministerul Justiţiei.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că proiectul de lege va fi votat miercuri de Camera Deputaţilor cu pragul de 9.000 de lei, apoi va pleca spre promulgare la preşedintele Klaus Iohannis.

