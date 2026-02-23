După întâlnirea de săptămâna trecută cu preşedintele Nicuşor Dan şi şefii partidelor din coaliţie, premierul Ilie Bolojan a transmis că că bugetul va fi pregătit până la finalul săptămânii, urmând ca înainte să fie adoptat pachetul de relansare economică.

„Până la sfârşitul săptămânii viitoare, să putem pregăti acest buget, să definitivăm toate discuţiile legate de principale alocări, de proiectele de investiţii, de alte aspecte care ţin de buget, iar în pregătirea bugetului, în prealabil, ar fi bine să adoptăm - şi vom adopta - cred eu, din motive de calendar, pachetul pentru administraţie şi cel de relansare economică la începutul săptămânii viitoare. Nu pot fi adoptate în această săptămână pentru că, în afară de avizarea de la ministere, e nevoie şi de un vot în CES, în acest Consiliu, în aşa fel încât să fie parcursă integral procedura şi asta necesită două-trei zile în plus”, a mai declarat premierul Ilie Bolojan.

Preşedintele Nicuşor Dan s-a întâlnit, marţi, 17 februarie, cu liderii coaliţiei de guvernare. Întâlnirea a avut loc pe fondul ameninţărilor PSD legate de susţinerea proiectului de buget, dar şi al disputelor publice dintre partidele coaliţiei.

Întâlnireaa avut loc la o zi după ce coaliţia a convenit cu privire la reforma administraţiei şi la modificări vizând taxele şi impozitele locale.

Ministrul Finanțelor: Bugetul va fi construit pe o țintă de deficit de 6%

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă că bugetul de stat pentru anul 2026 va fi unul bazat pe execuţia bugetară a ministerelor din 2025.

„Scopul este să avem un buget al relansării, al investiţiilor”, afirmă el, arătând că peste 10 miliarde de euro din PNRR vor fi alocate investiţiilor, iar alte 10 miliarde din fonduri europene de coeziune şi pentru agricultură vor merge, conform estimărilor, tot către investiţii.

„Proiecţia de creştere este în jur de 1% pentru 2026, PIB-ul prognozat este 2.045 de miliarde. În privinţa ţintei de deficit, aceasta este spre 6%, este în discuţie”, susţine Nazare.

„Am vrut să pornim acest buget de la analiza efectivă a fiecărui minister în parte: ce a mers bine, ce nu a mers bine, de ce nu a mers bine, cum putem remedia. Pentru că un buget corect realizat nu se poate face decât de la analiza execuţiei anului precedent. Execuţia este, în general, bună, este peste 90% la majoritatea ministerelor, sunt şi multe lucruri pe care le putem îmbunătăţi. În coaliţie am agreat acest calendar cu adoptarea bugetului undeva la mijlocul lunii februarie, care va depinde şi de discuţiile din ministere, dar şi de cele din coaliţie. Scopul nostru pentru 2026 este să avem un buget al relansării, un buget al investiţiilor, este esenţial ca acest buget să prioritizeze aceste capitole extrem de importante şi pentru acest lucru proiectăm peste 10 miliarde de euro numai în zona de PNRR. Vorbim de 10,7 miliarde de euro, peste 52 de miliarde de lei din PNRR, dintre care 7,2 miliarde de euro grant şi 3,5 miliarde de euro împrumuturi”, a afirmat Nazare.

El a subliniat că, potrivit estimărilor privind investiţiile, alte 5 miliarde de euro vor fi cheltuite de ministere din fonduri de coeziune şi alte 5 miliarde de euro fonduri europene în agricultură.

