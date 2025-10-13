Definiția oficială a PSD. Social-democrații pregătesc, la Congres, și eliminarea unui cuvânt din statutul partidului

13-10-2025 | 20:12
În acest timp, social-democrații s-au strâns la Vila Lac 2, pentru a decide data Congresului, la care partidul își va alege, noua conducere. După jumătate de an, de interimat, Sorin Grindeanu va da testul, susținerii în PSD.

Constantin Toma

După aproape X ore de discuții, aici, la Vila Lac 2, membrii consiliului Politic al PSD au decis într-un final data Cogresului.

Partidul își va alege noua conducere vineri, 7 noiembrie, într-un eveniment organizat la Romexpo.

Sorin Grindeanu, actualul președinte interimar al PSD, nu va avea, însă, un adversar. Asta pentru că Titus Corlățean și-a anunțat retragerea din cursă și a lansat un val de acuzații, printre care că atmosfera din partid ar fi dominată - citam - de tranzacții, frici și calcule personale.

Sorin Grindeanu asigură interimatul din luna mai, după demisia lui Marcel Ciolacu.

Lupta se va da însă pentru cele cinci funcții de prim-vicepreședinți. Europarlamentarul Victor Negrescu, actualul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, primarul Galațiului, Ionuț Pucheanu, președintele CJ Olt, Marius Oprescu, Gheorghe Șoldan și Corneliu Ștefan, cei care conduc județele Suceava și Dâmbovița vizează un loc în conducere.

Soțul Liei Olguța Vasilescu și eurodeputatul Claudiu Manda, are antamat postul de secretar general al PSD, conform informațiilor noastre din interiorul partidului. El îl va înlocui pe Paul Stănescu.

Social-democrații pregătesc la Congres și o schimbare de ideologie. Concret, se va discuta eliminarea cuvântului „progresist” din articolul 8 al statului partidului. Iar, în loc să fie menționat că partidul apără valori religioase și naționale.

